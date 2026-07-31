Passageiro de moto aplicativo fratura a perna durante acidente com carro

Por hora1rondonia.com

Publicada em 31/07/2026 às 08h40

Um grave acidente de trânsito deixou um homem gravemente ferido na tarde desta quinta-feira (30), no cruzamento das Ruas Salgado Filho com Amazonas, na região central de Porto Velho. A ocorrência envolveu uma motocicleta utilizada por um motorista de aplicativo e um carro modelo Fiat Uno, conduzido por uma mulher.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de reportagem do portal de notícias Hora1Rondônia, o motociclista seguia pela Rua Salgado Filho acompanhado de um passageiro, quando teria avançado a via preferencial e acabou atingindo violentamente o automóvel que trafegava pelo cruzamento. Com o impacto da colisão, a motocicleta foi arremessada e os ocupantes sofreram ferimentos.

O passageiro da moto sofreu uma fratura na perna e precisou de atendimento médico imediato. O piloto também ficou ferido, mas apresentou apenas escoriações leves. A condutora do veículo permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, unidade referência no atendimento de casos de maior gravidade em Porto Velho.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, esteve no local, realizou o isolamento da área e organizou o fluxo de veículos durante o atendimento da ocorrência. A Perícia Técnica foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e deverá apontar as circunstâncias exatas que contribuíram para o acidente.