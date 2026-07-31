Concurso leiteiro da 37ª Expoagro terá R$ 25 mil em premiação em Rolim de Moura

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 31/07/2026 às 09h02

O concurso leiteiro será uma das principais atrações da programação agropecuária da 37ª Expoagro de Rolim de Moura. A competição acontecerá entre os dias 4 e 8 de agosto e distribuirá R$ 25 mil em dinheiro, além de outros prêmios destinados aos participantes.

Os detalhes foram apresentados por Marcelo Seixas Tesoureiro da diretoria da Associação Rural de Rolim de Moura (Asrolim) e responsável pela organização do concurso e Dilmar Golin, Vice-presidente, durante entrevista concedida ao jornalista Dorli Schimer, no programa Rondônia Repórter na Rádio Rondônia.

De acordo com Marcelo, dez produtores já confirmaram participação, totalizando 20 animais inscritos nas categorias Vaca e Novilha. Para entrarem no Parque de Exposições Governador Jorge Teixeira, os animais deverão estar com os exames de brucelose e tuberculose rigorosamente em dia.

“A retomada do concurso leiteiro surgiu com o objetivo de valorizar o produtor, incentivar a melhoria da produção e mostrar a força da pecuária leiteira da nossa região. Queremos realizar uma competição correta, disciplinada e que possa se tornar uma tradição dentro da Expoagro”, afirmou Marcelo Seixas.

Os animais chegarão ao parque na manhã do dia 4 de agosto. No final da tarde, será realizado o chamado esgotamento, procedimento que consiste na retirada completa do leite das vacas antes do início oficial da competição.

As pesagens acontecerão nos dias 5, 6 e 7 de agosto, sempre às 6h e às 18h. No concurso, a produção será medida em quilos, e não em litros. A divulgação dos resultados e a premiação dos cinco primeiros colocados estão previstas para o dia 8.

Além dos R$ 25 mil em dinheiro, a organização confirmou outros prêmios, como máquinas, calcário, adubo orgânico e surpresas oferecidas pelos apoiadores. Também haverá uma premiação especial para o produtor que demonstrar maior cuidado com o espaço destinado aos animais, levando em consideração critérios como higiene, organização e conservação da cama.

“Mais do que premiar quem produzir a maior quantidade de leite, queremos levar informação e aproximar produtores, técnicos e empresas. A atividade enfrenta oscilações de preço e precisamos discutir gestão, genética e tecnologia para que mais produtores consigam trabalhar com margem positiva”, destacou Dilmar Golin, Vice-presidente da feira.

Alguns participantes já estão preparando os animais para o ambiente movimentado da feira, utilizando músicas e outros sons durante a ordenha para reduzir possíveis situações de estresse. O concurso será realizado em um pavilhão próximo ao espaço dos ovinos, em uma área preparada para facilitar a visitação do público.

A realização conta com a parceria da Asrolim, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), Secretaria Municipal de Agricultura, produtores rurais e empresas ligadas ao setor agropecuário.

Marcelo Seixas e Dilmar Golin também parabenizaram Mário Valtran pelo trabalho desenvolvido à frente da organização da 37ª Expoagro e pelas melhorias realizadas no Parque de Exposições Governador Jorge Teixeira. Eles ainda agradeceram ao presidente de honra da associação, Ivo Cassol, pelo apoio à realização da feira e às ações voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário.

A 37ª Expoagro será realizada no Parque de Exposições Governador Jorge Teixeira, em Rolim de Moura, com programação que inclui atividades agropecuárias, oportunidades de negócios e shows nacionais.