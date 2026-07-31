Acir cresce enquanto disputa candidatura no TSE; Cassol e Cahulla são absolvidos após 16 anos; Scheid transforma invasões de terras em bandeira eleitoral

Por Sérgio Pires

Publicada em 31/07/2026 às 08h31

MULHERES TRANS FORA DO ESPORTE FEMININO: DEDO APONTADO POR JOGADORA DE BASQUETE A TORNOU HEROÍNA NO SEU PAÍS

Pode cheirar a exagero, mas os conflitos ideológicos estão chegando a uma situação perto do descontrole. No Brasil ainda não, mas nos Estados Unidos e na Europa, estão sim!

Quem não acredita, pode procurar que vai encontrar. Centenas de vídeos estão espalhados pelas redes sociais, mostrando confrontos de minorias (principalmente esquerdistas radicais e imigrantes islâmicos) fechando avenidas e rodovias; enfrentando a polícia em verdadeiras batalhas; exigindo que seu desejo e sua religião se sobreponham aos dos nativos.

Os casos mais sérios têm ocorrido na Inglaterra, onde a população do país tem saído às ruas, exigindo que as leis que protegem apenas as minorias sejam estendidas às maiorias também. E que o país volte a ser dos ingleses.

Nas últimas semanas, os casos mais graves têm ocorrido na Alemanha. A polícia parece que perdeu a paciência, atacada e ofendida por celerados que saem às ruas com a bandeira da Palestina, com palavras de ordem e com declarações de guerra ao sistema atual. Obviamente que há muitos alemães entre os atacantes.

Nos Estados Unidos, a ideologia Woke encheu o saco da maioria dos americanos. Confrontos com a Polícia da Imigração são diários, alguns bastante sérios. A esquerda americana exige um vocabulário politicamente correto e todos os direitos às minorias, principalmente do grupo LGBT e agregados.

Os americanos, sob Trump, estão reagindo com dureza, por não suportarem mais este tipo de ditadura de comportamento. A tal ponto que a nova heroína do país é uma jovem, Sophie Cunningham, jogadora profissional de basquete.

Ela se tornou a nova amada da América, para a ampla maioria em seu país, porque ousou enfrentar um verdadeiro tabu: não aceita que as chamadas mulheres trans participem de esportes femininos.

Seu protesto silencioso, apenas apontando o dedo para uma trans, pessoas que são muito mais forte que as mulheres, elas fisicamente mais fracas, se tornou uma das cenas mais assistidas no Planeta, nos últimos dias. As redes sociais de Sophie chegaram, em poucas horas, a 2 milhões e 800 mil seguidores.

Imigrantes ilegais e legais de países onde o islamismo é a única religião aceita, chegam em outros países e neles querem impor sua cultura e suas crenças. E o fazem com violência, com agressividade e tentativa de dominar tudo.

Os nativos – mais na Europa do que nos Estados Unidos, embora os americanos também estejam reagindo forte – não suportam mais serem dominados por estranhos ou terem que seguir a cartilha Woke, inventada pela esquerda, com o Todes, por exemplo. E ainda terem que seguir um tipo de comportamento totalmente alheio às suas culturas locais.

A bomba relógio está na contagem regressiva. Quando explodirá de vez, ainda não se sabe!

CONVENÇÃO NESTE SÁBADO VAI OFICIALIZAR DOBRADINHA ADAILTON FÚRIA E EVERTON LEONI NA DISPUTA PELO GOVERNO

O sábado marca dia importante no contexto das convenções partidárias, que oficializam seus candidatos às eleições deste ano. Depois do PSB, PL, MDB Podemos e Republicanos, será a vez do PSD e seus aliados, a Federação PRP/Solidariedade e ainda o Avante.

Na cabeça da chapa para o Governo, está o jovem ex-prefeito de Cacoal e ex-deputado estadual Adailton Fúria. Seu candidato a vice é um nome poderoso principalmente em Porto Velho, mas também em todo o Estado: o apresentador e radialista Everton Leoni.

O PSD e seus aliados querem dar uma grande demonstração de força em sua convenção, agendada para este sábado, dia 1º, a partir das 18 horas, na casa de shows Vila Privillege, antiga Talismã, na zona leste.

Os quatro partidos também vão apresentar suas nominatas para a disputa da Câmara Federal e Assembleia Legislativa, com alguns dos nomes mais conhecidos e mais fortes.

Adailton Fúria tem sido apontado, em todas as pesquisas consideradas com credibilidade, com chances concretas de chegar ao segundo turno. Há quem afirme que a disputa final será entre ele e o senador Marcos Rogério, embora as chances de Hildon Chaves e Expedito Netto não devam ser descartadas.

Para a convenção deste sábado, estão previstas caravanas de várias regiões e dos distritos da Capital, além da participação de muitos membros do atual governo, que estão apoiando a dupla Fúria/Everton.

NOVA PESQUISA COLOCA FERNANDO MÁXIMO À FRENTE E VÁRIOS CANDIDATOS EMPATADOS NA CORRIDA PELO SENADO

Pesquisa do Instituto Amazônia feita nos 52 municípios rondonienses (registrada no TRE com o número RO – 04350/2026) confirma a enorme paridade dos candidatos ao Senado. O único nome que aparece um pouco mais à frente, com folga, é o do atual deputado federal Fernando Máximo, que registrou 50,27 por cento das intenções de voto para uma das duas cadeiras em disputa.

Logo depois, estão cinco candidatos ou empatados ou crescendo, seguindo a pesquisa, que ouviu 2.500 eleitores em todo o Estado. Pelo menos três chegariam tecnicamente empatados às urnas, caso a eleição fosse hoje e a pesquisa estivesse certa: Bruno Bolsonaro Scheid que aparece com 33,4 por cento; Mariana Carvalho, com 30,79; Sílvia Cristina, com 30,25.

A sequência traz Confúcio Moura, com 24,93. Acir Gurgacz, mesmo ainda lutando para ter sua candidatura aprovada no TSE, continua crescendo e já bateu nos 16,31 por cento. Luís Fernando da Sefin, vem logo atrás, chega aos 10 pontos percentuais. Neidinha Suruí, do PSB, tem 3,15 por cento. Os demais candidatos não aparecem no levantamento do Instituto Amazônia.

Pode-se questionar alguns números, mas não há como negar que esta será uma das mais disputadas eleições ao Senado da República, que dará a dois dos candidatos direito de nos representar na mais importante Casa do Congresso Nacional.

Faltando ainda duas semanas para o início oficial da campanha (a data é 16 de agosto, uma segunda-feira) a corrida pelo Senado se torna cada vez mais dura, mais difícil, mais difícil de prever. Quem chegará? Esta é a pergunta cuja resposta vale ouro.

DEPOIS DE 16 ANOS, IVO CASSOL E CAHULLA FORAM ABSOLVIDOS POR EVENTO PÚBLICO EM QUE NÃO ESTAVAM PRESENTES

Uma denúncia seletiva? O caso que durou 16 anos na Justiça contra o Ivo Cassol, que havia deixado o Governo para concorrer ao Senado e João Cahulla, o governador que assumiu, foi encerrado nesta semana, pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia, com a absolvição de ambos e também do então presidente da Caerd, Miguel Sena, por absoluta falta de provas.

O caso começou em 2010, quando o então diretor técnico da Caerd, Wilson Pereira Lopes, num evento público, encheu de elogios o então candidato ao Senado, Ivo Cassol; ol então Governador, Cahulla; mais ainda, a então candidata a Presidente, Dilma Rousseff.

Obviamente nem Cassol e nem Cahulla estavam presentes e, é claro, muito menos a então candidata ao comando do país. O Ministério Público, contudo, denunciou o então candidato a Senador; o governante no poder e diretor da Caerd por improbidade administrativa. Mas, não denunciou Dilma Rousseff. Ou seja, só o candidato ao Senado e os representantes do governo rondoniense, embora Dilma tenha sido tão destacada tanto quanto os demais.

Ou seja, foi uma denúncia seletiva? Este fato, inclusive, foi destacado pelo relator da ação no TJ, o desembargador Jorge Leal, ao dar seu parecer do caso. O que também surpreendeu é que, mesmo sem a presença de dois dos denunciados, que sequer sabiam o que estava sendo tratado no encontro em que as declarações foram feitas, foi a condenação de ambos em primeiro turno.

Juacy Loura Júnior, um dos grandes nomes da advocacia rondoniense, fez a defesa de Ivo Cassol. Marcos Vinicius Cahulla, filho do ex-vice governador, defendeu o pai. Dilma Rousseff não precisou de advogado!

BASTIDORES FERVILHAM SOBRE AS RELAÇÕES DO MDB COM O PT, QUE AINDA NÃO ESTARIAM ENCERRADAS

Na política, nada é tão irreversível que não possa mudar em 360 graus. Portanto, quando se imagina que está tudo definido, fechadinho, acertados todos os ponteiros, podem surgir surpresas inesperadas, daquelas que, pouco tempos antes, seria inimaginável.

O preâmbulo é necessário para explicar que nem todas as atas de convenções estão 100 por cento fechadas. No geral, até o dia 5 de agosto, ainda ´poderá haver mudanças. É neste contexto que a boataria dos bastidores da política que cercam o MDB rondoniense, em parte ao menos não podem ser desconsideradas.

Uma delas deixa no ar a possibilidade de que um acordo entre MDB e PT não estaria totalmente descartado. Claro que é destes temas que ninguém confirma, ao menos oficialmente. Confúcio Moura ainda estaria tentando uma aproximação com os petistas, para ser o único nome ao Senado, numa aliança com os petistas.

Fica no ar a pergunta óbvia: se a convenção oficializou o nome de Pedro Abib ao Governo e o PT só aceita a parceria com Confúcio se o MDB apoiar seu candidato Expedito Netto, qual seria a saída? E Acir Gurgacz, que tem tudo para garantir seu nome ao Senado, manteria o acordo com Confúcio, para que ambos disputem as duas vagas?

Este quebra cabeças é que mantém os bastidores fervilhando em relação à situação do MDB e sua relação com os petistas e os pedetistas. Até a noite desta quinta-feira, a boataria continuava intensa.

Vai mesmo acontecer alguma coisa fora do que até agora combinado? Ah, isso só a complexidade das relações políticas e as surpresas inimagináveis que elas trazem, poderá responder corretamente.

PL LANÇA NOMINATA FORTE, A MAIORIA COM CHANCES REAIS DE CHEGAR À CÂMARA FEDERAL, NA ELEIÇÃO DE OUTUBRO

Três mulheres, nenhuma delas estreando na política, formam o time do PL para a disputa das cadeiras da bancada rondoniense na Câmara Federal. Em Porto Velho e região, o nome mais conhecido é o da vereadora Sofia Andrade, bolsonarista de primeira hora. Ela vai concorrer com o número 2233.

De Pimenta Bueno, vem Maria Luiza França Cardoso (número 2280), que já participou da última eleição municipal, disputando uma cadeira na Câmara Municipal. Gil do Divino Cardoso (concorrerá com o número 2200) também já participou de eleição, como candidata à Câmara de Cacoal.

Entre os seis nomes masculinos da disputa, pelo menos três podem ser considerados pesos-pesados na política estadual. Lúcio Mosquini, que vai concorrer a um novo mandato com o número 2222. O Coronel Chrisóstomo quer o terceiro mandato. Disputa com o mesmo número da eleição passada: 2210. E Ezequiel Neiva, atual deputado estadual, irá com o número 2280.

O outro trio busca o primeiro mandato no Congresso Nacional. Marcelo Lessa foi policial rodoviário federal. Ele concorre com o número 2224. Jefferson Mouza (concorre com o número 2290. O vereador Márcio Freitas, de Ji-Paraná, é outro nome forte na nominata. Disputará com o número 2220.

Quantas cadeiras conseguirá este time forte, escolhido a dedo pelo grupo liderado pelo candidato ao Governo, o senador Marcos Rogério? OL que se sabe é que o PL sonha alto e quer ter forte representação em Brasília, na próxima legislatura. O que decidirá o eleitor?

BRUNO SCHEID DIZ QUE VAI PRIORIZAR LUTA CONTRA INVASÕES DE PROPRIEDADES E DEFESA DE QUEM TRABALHA E PRODUZ

“Sei o que significa ter uma propriedade invadida. Vivi isso de perto e não vou tratar esse problema como se fosse algo normal, porque os produtores, trabalhadores e suas famílias precisam ter seus direitos respeitados, especialmente diante de situações que envolvam ameaças, invasões e insegurança no campo”.

Bruno Bolsonaro Scheid, que já teve sua propriedade invadida e foi atacado por falsos sem terra, sabe o que viveu e, também por isso, garante que, caso chegue ao Senado, vai bater de frente contra o que chama de “estas organizações criminosas”. O candidato do PL destaca que a proteção às famílias que trabalham na terra e que produzem, tem que estar sempre entre as prioridades no debate político.

Ao relatar sua experiência pessoal, Scheid também bateu duro contra a atuação de grupos envolvidos em ocupações de terras em Rondônia e avisou: continuará denunciando os que colocam em risco o direito à propriedade e a tranquilidade das famílias rurais. Foi mais longe: “ não deixarei me intimidar!”

Para Bruno Scheid, “a defesa do setor produtivo, da segurança jurídica e do direito à propriedade deve ocupar espaço permanente no debate público”. Este será um dos temas que ele apresentará como bandeira de atuação no Senado, ao falar com o eleitorado rondoniense, durante a campanha que está prestes a começar. “A proteção a quem vive e trabalha no campo sempre deve ser prioridade na nossa batalha política”, concluiu.

JUSTIÇA CONDENA VEREADOR COMBATE PELA SEGUNDA VEZ POR CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO

Ninguém está acima da lei. Atacar adversários, fazer críticas ácidas e defender suas ideias e interesses faz parte da política. Mas não o faz calúnias, injúrias, difamações, mesmo que da tribuna. Muito atuante nas redes sociais, o vereador Marcos Combate, candidato a deputado estadual, excedeu a legalidade, segundo o Judiciário e, por isso, foi condenado pela segunda vez.

Na primeira, processado pelo secretário municipal Oscar Dias Neto, o vereador foi condenado a um ano de detenção, respondendo em liberdade, por calúnia, injúria e difamação, ao fazer um vídeo denunciando que Oscar estaria induzindo servidoras públicas a pedirem medidas protetivas contra ele, Combate. Nada foi provado em juízo, daí a decisão do dr. Áureo Virgílio Queiroz, da 3ª Vara Criminal de Porto Velho.

Agora, nova condenação, também primeira instância (cabe recurso) atinge o vereador. Na mesma Vara e com o mesmo magistrado, Marcos Combate foi condenado pelos mesmos delitos, desta vez contra o jornalista e dono do site Rondoniaovivo, Paulo Andreoli.

Como ambas as decisões foram em primeiro grau, caso não seja julgado ou condenado em segunda instância por colegiado, Marcos Combate permanece com seus direitos políticos intactos. Mas é um risco. Se o processo andasse no TJ e houvesse condenação, ele ficaria fora da disputa, sem poder concorrer durante o período em que fosse cumprida a condenação.

O importante é que tanto Combate como outros políticos que têm táticas semelhantes (até porque, eleitoralmente, elas geralmente funcionam!) tenham cuidado com o que dizem e publicam nas redes sociais. A Internet não é terra de ninguém, repetem os magistrados. E, no período eleitoral, a fiscalização será ainda mais dura, garante o Ministério Público Eleitoral e o TRE.

TÁXIS ELÉTRICOS E SEM MOTORISTA AUTORIZADOS A TRANSPORTAR PASSAGEIROS NOS ESTADOS UNIDOS

No filme O Vingador do Futuro (Total Recall) de 1990, ou seja, há 36 anos, o personagem de Arnold Schwarzeneger foge dos bandidos num táxi com um robô como motorista. Pois agora, ainda aprimorada, a cena para a ser realidade. A Zoox, empresa de veículos autônomos da Amazon, recebeu autorização do governo dos Estados Unidos para iniciar uma operação comercial limitada de seus robotáxis sem volante nem pedais.

Mais uma vez a ficção dos cinemas se torna realidade, como tantas outras que Hollywood trouxe em seus filmes do passado e que entraram na vida real. A decisão é considerada um marco para a indústria de carros autônomos, já que possibilita que um veículo desenvolvido para funcionar sem motorista humano, esteja autorizado a operar comercialmente. Até agora, a maioria das empresas do setor adaptava carros convencionais para incluir sistemas de direção autônoma.

Como no filme de Schwarzeneger, o veículo tem O robotáxi da Zoox tem formato semelhante de uma pequena cabine, parece, por fora, com um carro comum e com duas fileiras de assentos voltadas uma para a outra.

Representante da empresa autorizada anunciou que a Zoox pode colocar em operação comercial, até 2.500 veículos sem motorista por ano, durante os próximos dois anos.

Quando chegar ao Brasil, certamente daqui a alguns anos, você teria coragem de usar um carro elétrico sem motorista, no nosso trânsito maluco?

PERGUNTINHA

Na sua opinião, a troca de ofensas e desaforos entre os presidentes do Brasil e da Argentina vai ficar só no bate-boca ou pode prejudicar seriamente as relações comerciais entre os dois países e causar outros danos colaterais?