Almir José revela a Marcos Rogério que Rondônia perdeu R$ 3 bilhões por não aderir à PEC 47

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 08h20

O líder sindical Almir José, pré-candidato a Deputado Federal pelo PODEMOS, recebeu ontem em seu escritório político o senador Marcos Rogério, pré-candidato ao governo de Rondônia, em um encontro com lideranças do funcionalismo público estadual. Durante a conversa, Almir revelou um dado inédito e estratégico para a economia do Estado: com a aprovação da PEC 47, cerca de 10 mil servidores públicos estaduais devem ser transpostos para os quadros da União — movimento que deve injetar aproximadamente R$ 3 bilhões nos cofres de Rondônia.

"É uma pena que o governador que está aí não abraçou essa PEC 47, perdeu esses 3 bi por não ter feito uma mobilização com a bancada de Rondônia", afirmou Almir, apontando que a falta de articulação política atrasou a transposição dos servidores e represou recursos que poderiam ter financiado, por exemplo, a construção de um hospital.

Relator da matéria no Senado, Marcos Rogério destacou que a PEC — aprovada por unanimidade na Casa — já avança na Câmara dos Deputados, após tramitação mais lenta, e deve ser concluída no segundo semestre deste ano. O senador também detalhou outra frente de atuação junto ao SINDSEF: a disputa sobre dedicação exclusiva no TCU, que caminha para uma audiência com o ministro Bruno Dantas depois de parecer técnico preliminar favorável à categoria de Rondônia.

No encontro, que reuniu nomes como o professor Mário Jorge, o ex-governador Daniel Pereira, o advogado Elton Assis e o prefeito de Nova Mamoré, Marcelo (coordenador da campanha de Marcos Rogério), o senador também formalizou apoio à pré-candidatura de Almir José, citando a presença do SINDSEF nos 52 municípios do Estado como um diferencial competitivo raro. "Poucas candidaturas já nascem com uma presença tão sólida em cada um dos municípios de Rondônia", disse Rogério.

Em tom de pré-campanha — período em que ainda não é permitido pedir voto —, o senador reforçou o discurso de recuperação do Estado: "Nós somos um estado rico, mas que hoje está patinando. O servidor público está sofrendo, não se sente respeitado." Segundo ele, um levantamento interno aponta que mais da metade das escolas de Rondônia carece de reformas básicas, incluindo banheiros adequados.