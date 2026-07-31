Jaru terá fazenda experimental para fortalecer os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia do IFRO

Por Assesoria

Publicada em 31/07/2026 às 08h33

Uma importante articulação da Prefeitura de Jaru, por meio do prefeito Jeverson Lima, em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia - CISAN Central, garantirá a implantação de uma fazenda experimental que será utilizada pelos acadêmicos dos cursos de perfil agrário, como Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia do Instituto Federal de Rondônia - IFRO, Campus Jaru.

A área, localizada na Linha 603, sentido ao município de Theobroma, será cedida para uso do IFRO após aprovação unânime dos prefeitos que integram o consórcio. O espaço será destinado ao desenvolvimento de atividades práticas, pesquisas, projetos de extensão e experimentos voltados à formação dos estudantes.

O prefeito destacou que a iniciativa representa um importante avanço para o fortalecimento do ensino superior e técnico no município, possibilitando que os acadêmicos tenham uma estrutura adequada para aliar teoria e prática, ampliando a qualidade da formação profissional. "Investir em educação é investir no futuro, e essa conquista fortalece não somente o curso de Agronomia do IFRO, mas a região como um todo, porque contribui diretamente para o desenvolvimento do agronegócio e da nossa região, além de consolidar Jaru como referência e polo educacional no Estado de Rondônia", destacou o prefeito.

O diretor-geral do IFRO Campus Jaru, Rodrigo Simões, e o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional do IFRO, Renato Delmonico, também participaram da reunião, destacaram a importância da parceria e agradeceram o apoio das instituições envolvidas na viabilização do projeto.