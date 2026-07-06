Ieda Chaves afirma ter atendido 32 municípios com investimentos em associações de Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 06/07/2026 às 13h50
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Associações de 32 municípios de Rondônia foram contempladas com investimentos ao longo dos primeiros três anos e meio do mandato da deputada estadual Ieda Chaves. Segundo a parlamentar, as ações foram direcionadas ao fortalecimento de trabalhadores do campo e ao desenvolvimento da economia local.

A estratégia adotada pela deputada teve como foco entidades que reúnem homens e mulheres envolvidos na produção de alimentos. Ieda afirmou que o apoio às associações permite alcançar grupos organizados, ampliar a capacidade produtiva e contribuir para o abastecimento das famílias rondonienses.

Ao iniciar o primeiro mandato, a parlamentar avaliou que não seria possível atender, no período, todos os 52 municípios do estado. Diante disso, declarou ter concentrado a atuação em iniciativas capazes de produzir resultados nas regiões alcançadas.

Ieda Chaves também afirmou que pretende manter o diálogo com representantes dos municípios, identificar demandas regionais e apoiar produtores rurais. Para a deputada, o fortalecimento das associações representa investimento direto nas pessoas que trabalham na produção de alimentos em Rondônia.

 

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