Homem de 42 anos é morto a facadas após briga na zona sul

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/07/2026 às 08h50

A área onde ocorreu o homicídio foi isolada pela Polícia Militar para a realização dos trabalhos da Perícia Criminal, na tarde desta segunda-feira (20), no bairro Novo Horizonte, zona Sul de Porto Velho. O corpo foi removido pelo rabecão do Instituto Médico Legal (IML).

A vítima, identificada como Robson dos Santos Vasconcelos, de 42 anos, foi atingida por vários golpes de faca na rua João Paulo I. Conforme as informações apuradas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, ele seguia para o trabalho quando foi surpreendido pelo agressor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém a equipe constatou, ao chegar ao endereço, que o homem já não apresentava sinais vitais.

A suspeita inicial é de que o ataque tenha sido provocado por uma desavença relacionada a ciúmes. O responsável pelo crime fugiu antes da chegada das equipes policiais.

As circunstâncias do homicídio serão apuradas pela Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV). A investigação também buscará identificar e localizar o autor.