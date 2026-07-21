Homem de 27 anos é atingido por vários tiros de pistola em Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 21/07/2026 às 08h40

Um homem de 27 anos foi alvejado com vários tiros de pistola na noite desta segunda-feira, 20, na divisa dos bairros Jardim Primavera e Cristo Rei, em Vilhena. O violento ataque foi desferido por um atirador que estava em uma bicicleta e fugiu em seguida.



Baleada nas proximidades de um mercado, a vítima correu por cerca de 200 metros até cair próximo ao portão de uma residência, onde ficou aguardando uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o levou para receber atendimento médico após o resgate.



Apesar da grande quantidade de tiros que levou, o alvo dos disparos ainda estava conseguindo falar. Ele não revelou, no entanto, quem teria sido o ciclista que tentou lhe matar, nem qual a motivação do crime. Cerca de 10 cápsulas calibre 9 milímetros foram encontradas no local da tentativa de homicídio.



Com passagens pela polícia por envolvimento com drogas, o mesmo homem já havia sobrevivido a outro atentado recente, que deixou uma mulher morta naquela região da cidade.