Funeral de Khamenei mobiliza multidões no Irã e tem gritos de morte a Trump

Por G1

Publicada em 06/07/2026 às 14h59

Milhares de pessoas vestidas de preto tomaram as ruas da capital iraniana nesta segunda-feira (6) para uma procissão em homenagem ao falecido líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Multidões carregavam cartazes e gritavam palavras de ordem pedindo a morte do presidente dos EUA, Donald Trump.

O caixão de Khamenei, coberto com a bandeira iraniana, e os de membros de sua família estavam sobre um caminhão decorado para se assemelhar à grade ornamental que circunda o santuário de um imã - um tipo de sacerdote do Islã.

A participação popular massiva, incentivada pela teocracia iraniana como um sinal de força, ocorreu enquanto o país negocia com os EUA um fim definitivo para a guerra que matou o clérigo de 86 anos.

O aiatolá Ali Khamenei morreu em 28 de fevereiro de 2026, aos 86 anos, durante um ataque aéreo conjunto conduzido pelos Estados Unidos e por Israel. O bombardeio também vitimou sua filha, seu genro, uma nora e um neto.

Imagens aéreas exibidas pela televisão estatal iraniana mostraram uma multidão imensa que se estendia da Praça Azadi, ou Praça da Liberdade, em Teerã, por quilômetros ao longo de uma avenida de mesmo nome.

A multidão parecia ser maior do que a que compareceu à procissão de 2020 em homenagem ao falecido general da Guarda Revolucionária, Qassem Soleimani, que atraiu mais de 1 milhão de pessoas.

As autoridades não divulgaram imediatamente um número aproximado da multidão enquanto o caminhão avançava lentamente pela rua. Mas pessoas ao longo do trajeto, tanto junto ao caminhão quanto em outros pontos, carregavam cartazes, placas e faixas pedindo a morte de Trump.

“Hoje, que estamos aqui para o funeral do nosso líder, é um dia muito difícil”, disse a participante do funeral, Fátima Hassan. “Não estamos aqui para nos despedirmos dele, estamos aqui para nos vingarmos. E nos vingaremos.”

Multidão saúda Khamenei

As autoridades demonstraram preocupação com os perigos de uma grande multidão ao lado da procissão, com funcionários usando alto-falantes para pedir ao público que caminhasse devagar, não empurrasse e permanecesse nas laterais da rua.