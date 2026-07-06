Edevaldo Neves solicita informações ao Governo de Rondônia sobre funcionamento do TFD

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/07/2026 às 14h43

O deputado estadual Edevaldo Neves apresentou um requerimento ao Governo de Rondônia para obter informações detalhadas sobre a execução e o funcionamento do Transporte Fora de Domicílio no estado.

Com a iniciativa, o parlamentar pretende acompanhar a forma como o deslocamento dos pacientes está sendo realizado e verificar a aplicação dos recursos destinados ao serviço. As informações também deverão auxiliar na avaliação de medidas voltadas ao aprimoramento do atendimento e à ampliação da transparência.

Conhecido pela sigla TFD, o Transporte Fora de Domicílio é um serviço do Sistema Único de Saúde destinado a pacientes que precisam realizar consultas, exames ou tratamentos especializados não disponíveis no município onde residem.

Nos atendimentos de competência estadual, a execução e a coordenação do serviço cabem ao Governo de Rondônia. Segundo Edevaldo Neves, a fiscalização dos recursos públicos e da qualidade dos serviços oferecidos à população integra as atribuições permanentes de seu mandato.