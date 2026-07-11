Por Cacoal Notícias

Publicada em 11/07/2026 às 08h55

A cidade de Pimenta Bueno será o centro das atenções do futebol society regional neste domingo, dia 12 de julho, com a abertura oficial da Copa Regional Topnet 2026, considerada uma das maiores e mais importantes competições da modalidade em Rondônia.

O evento de abertura está marcado para às 17h30, no Complexo Geraldão, reunindo atletas, dirigentes, torcedores e amantes do esporte de diversas regiões do estado. A competição contará com a participação de 11 cidades, envolvendo 24 equipes nas categorias masculina e feminina, além de aproximadamente 480 atletas que entrarão em campo em busca do tão sonhado título.

A Copa Regional Topnet se consolidou ao longo dos anos como uma das principais vitrines do futebol society rondoniense, promovendo integração entre municípios, revelando talentos e fortalecendo o esporte amador. A expectativa para a edição 2026 é de grandes confrontos, arquibancadas movimentadas e muita emoção dentro das quatro linhas.

Além do alto nível técnico das equipes participantes, a competição também se destaca pela organização e pela capacidade de reunir atletas de diferentes regiões do estado, fortalecendo o intercâmbio esportivo e incentivando a prática do esporte entre homens e mulheres.

A cerimônia de abertura promete ser um espetáculo à parte, marcando o início de mais uma jornada que deverá ficar na história da competição. Com representantes de diversas cidades rondonienses, a Copa Regional Topnet reforça sua importância no calendário esportivo estadual e reafirma o crescimento do futebol society em Rondônia.

Os torcedores estão convidados a comparecer ao Complexo Geraldão para prestigiar a abertura e apoiar suas equipes favoritas, dando o pontapé inicial em uma competição que promete grandes emoções do início ao fim.

Data: 12 de julho de 2026

Horário: 17h30

Local: Complexo Geraldão – Pimenta Bueno/RO

Copa Regional Topnet 2026

24 equipes | 11 cidades | 480 atletas

Masculino e Feminino