Jaru é definida como sede única da fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2026

Por João Pedro Lustosa/Secom

Publicada em 10/07/2026 às 14h19

A Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL) definiu a transferência da sede da segunda fase dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2026. Inicialmente prevista para acontecer em Pimenta Bueno, a etapa será realizada em Jaru, entre os dias 10 e 20 de setembro, após avaliação técnica e logística realizada em conjunto com os municípios envolvidos.

A alteração foi definida para assegurar as melhores condições de realização da competição e garantir o atendimento adequado às delegações participantes. A decisão foi construída em diálogo entre a SEJUCEL e os municípios-sede, considerando aspectos operacionais, de logística e da estrutura necessária para receber atletas, comissões técnicas e equipes de apoio. Com a mudança, Jaru passa a sediar as duas fases dos Jogos Intermunicipais de Rondônia. A primeira etapa acontecerá de 13 a 30 de agosto, enquanto a segunda será realizada de 10 a 20 de setembro, proporcionando maior eficiência na organização e na logística do evento.

Considerado o maior evento esportivo entre municípios de Rondônia, o JIR reúne atletas de diversas regiões do estado em disputas de diferentes modalidades, promovendo integração, incentivo à prática esportiva e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte rondoniense. A SEJUCEL segue acompanhando os preparativos da competição em conjunto com os municípios participantes, visando garantir uma edição organizada e fortalecer o esporte em todas as regiões do estado.