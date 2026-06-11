Wiveslando Neiva destaca papel da IA na modernização das instituições públicas no MPRO

Por Assessoria

Publicada em 11/06/2026 às 08h30

O advogado Wiveslando Neiva participou do 1º Congresso Estadual do Ministério Público do Estado de Rondônia, realizado nesta quarta-feira (10), com a apresentação do trabalho científico “Agentes de Inteligência Artificial no Ministério Público: Automação com Governança e Rastreabilidade”. O estudo, desenvolvido em coautoria com o professor de Direito e Processo Penal da Fimca, Jair Carvalho Junior, foi aprovado na modalidade Resumo Expandido e integrou a programação oficial do evento, que reuniu profissionais e especialistas para debater temas relevantes relacionados à inovação e ao aprimoramento das instituições públicas.

O trabalho aborda a aplicação de agentes de inteligência artificial para auxiliar atividades institucionais, promovendo mais eficiência nos processos internos, sem abrir mão da segurança, da transparência e do controle das informações. A proposta destaca a importância da governança e da rastreabilidade como elementos fundamentais para a utilização responsável da tecnologia no setor público.

Durante a apresentação, Wiveslando Neiva destacou que a inteligência artificial representa uma oportunidade para modernizar os serviços prestados à sociedade, desde que sua implementação esteja alinhada a critérios técnicos e éticos. “A tecnologia precisa ser utilizada como ferramenta de apoio à tomada de decisões e à execução de atividades, sempre com transparência, responsabilidade e mecanismos que garantam a confiabilidade dos processos”, afirmou.

Os autores demonstraram como os agentes de inteligência artificial podem contribuir para a automação de tarefas repetitivas, permitindo maior produtividade e otimização de recursos. Ao mesmo tempo, o estudo evidencia a necessidade de manter registros e mecanismos de acompanhamento que assegurem a rastreabilidade de todas as ações realizadas pelos sistemas automatizados.

Para Wiveslando Neiva, a participação no congresso representa uma oportunidade de contribuir com discussões que impactam diretamente o futuro das instituições públicas. “Debater inovação e governança é essencial para que possamos construir soluções modernas, eficientes e seguras. A inteligência artificial tem potencial para transformar a administração pública e ampliar a qualidade dos serviços oferecidos à população”, ressaltou.