Vitória da Seleção; corte na Copa e títulos nacionais; Tabelinha Rondoniense tem ...

Resultados do amistoso do Brasil, novo jogador convocado para a Copa do Mundo e campeões da Copa Verde e Sul-Sudeste.
Seleção - A Seleção Brasileira encerrou sua preparação para o Mundial com vitória. Em amistoso disputado em Cleveland, o Brasil bateu o Egito por 2 a 1. Bruno Guimarães abriu o placar logo aos 7 minutos, mas o Egito empatou, após falha de Marquinhos. A nota triste foi a lesão muscular do lateral Wesley, que deixou o campo chorando e preocupa o técnico Carlo Ancelotti.
Na etapa final, após oito modificações, Endrick marcou o gol do triunfo após cruzamento de Raphinha. Agora é valendo! A Amarelinha foca totalmente na estreia da Copa do Mundo, que acontece neste sábado (13), às 19h, contra Marrocos, em Nova Jersey.
Fora da Copa
Uma notícia triste para a Seleção Brasileira. O lateral-direito Wesley, que seria o titular na Copa do Mundo 2026, foi oficialmente cortado após sofrer uma lesão na coxa no amistoso contra o Egito.
Em uma escolha ousada, o técnico Carlo Ancelotti decidiu reforçar o meio-campo e convocou Éderson, destaque da Atalanta. Com a mudança, o setor direito da defesa contará com Danilo e a opção de improvisação do zagueiro Ibañez. Éderson, de 26 anos, vive grande fase na Europa e estava na mira do Manchester United. O Brasil tem até sexta-feira para novas alterações, véspera da grande estreia contra Marrocos.
Campeões - O Paysandu garantiu o hexacampeonato da Copa Verde de forma heroica! Diante de sua torcida na Curuzu, o Papão atropelou o Anápolis por 4 a 0, revertendo o placar de ida e fechando o agregado em 5 a 3.
Kleiton Pego abriu o placar com um golaço de fora da área e Castro ampliou. Nos acréscimos, Ítalo saiu do banco para marcar duas vezes e selar o título de 2026. Além da taça, o clube faturou R$ 400 mil e garantiu vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027.
Copa Sul-Sudeste
Que decisão dramática. Após vencer a ida por 3 a 0, o Avaí viu a Chapecoense devolver o placar no domingo (7), com direito a gol nos acréscimos e expulsão. Com o 3 a 3 no agregado, a final da Copa Sul-Sudeste foi para os pênaltis.
Nas cobranças, o Leão da Ilha esbanjou categoria, converteu todas as suas chances e venceu por 5 a 4, após Rubens chutar na trave para a Chape. Wenderson garantiu a cobrança do título! Agora, o Avaí foca na Série B e encara o Ceará na quarta-feira (10).
Tabelinha Rondoniense
Retorno dos Jogos Escolares de Porto Velho e detalhes do evento gratuito Corre de Domingo em Jaru. Lutas - O peso-pesado Lucas Camacho deu show de superação na primeira edição da Liga Monstro, em Curitiba. No sábado (6), o atleta de Porto Velho venceu Albini Baby por nocaute técnico ainda no primeiro round.
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A avaliação reunirá projetos da região do Conesul do Estado nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Os jogos decisivos começam cedo, a partir das 7h30, e as finais rolam no fim da tarde. É a chance de ouro para os craques rondonienses brilharem na vitrine de um gigante do futebol brasileiro.
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