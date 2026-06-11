Vilhena abriu os Jogos Escolares 2026 com grande celebração do esporte estudantil

Por Assessoria

Publicada em 11/06/2026 às 14h22

A Prefeitura de Vilhena, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esportes, realizou na noite de terça-feira, 9, a cerimônia de abertura da edição 2026 dos Jogos Escolares de Vilhena (JEVs). O evento, sediado no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira, reuniu estudantes, professores, familiares e autoridades públicas para formalizar o início das competições, que mobilizam 19 escolas e mais de mil alunos em 16 modalidades esportivas.

A solenidade começou com a composição da mesa de autoridades, presidida pelo secretário municipal de Esportes, Silmar de Freitas. O dispositivo também foi integrado pela superintendente regional de Educação da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), Nilta Moreira Braga Nunes, e demais convidados. Na sequência, houve o desfile das delegações escolares, acompanhadas por treinadores e árbitros. As bandeiras do Brasil, de Rondônia e de Vilhena foram conduzidas ao recinto pela guarda de honra da Polícia Militar Mirim, ato seguido pela execução do Hino de Rondônia.

Em seus pronunciamentos, as autoridades destacaram a relevância da prática de exercícios físicos para a saúde e o papel do espírito esportivo na formação cidadã, além de desejarem sucesso aos competidores. O secretário Silmar de Freitas enfatizou o dever do poder público no fomento a competições gerais e, principalmente, no suporte ao desporto escolar.

Os juramentos protocolares foram realizados pela aluna Ana Júlia Couto da Silva, do Centro Educacional Isolina Ruttmann, representando os atletas, e pela professora Lucimara Toledo, da Escola Machado de Assis, em nome dos técnicos.

O acendimento da pira olímpica encerrou os atos protocolares da solenidade. A tocha com o fogo olímpico foi conduzida pelo karateca Pedro Gabriel Padovam Estimá Corá, aluno da Escola Paulo Freire. O jovem possui histórico de premiações nos cenários estadual e nacional, além de ter conquistado a medalha de prata no campeonato mundial de caratê de 2025, disputado na Suécia.

Após o encerramento da cerimônia, o ginásio recebeu a primeira partida de futsal masculino do torneio. O cronograma do JEVs segue nos próximos dias com disputas nas demais modalidades e categorias. Os campeões de cada modalidade garantirão a classificação para os Jogos Escolares de Rondônia (JOER 2026).