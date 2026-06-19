Venha torcer pela vitória do Brasil na Rua do Hexa

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 19/06/2026 às 16h06

Chegou o grande dia! A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA, e a Rua do Hexa está pronta para receber os porto-velhenses em uma grande festa de união, alegria e muita torcida pelo Brasil.

Quem comparecer ao espaço poderá acompanhar todos os lances da partida em dois telões gigantes, montados especialmente para garantir uma experiência inesquecível aos torcedores. A estrutura também conta com banheiros climatizados e bebedouros, oferecendo mais conforto para o público.

As crianças terão diversão garantida em um espaço dedicado com brinquedos infláveis e atividades recreativas, reforçando o caráter familiar do evento, pensado para receber pessoas de todas as idades.

“A Rua do Hexa é de todos nós. Venham torcer pela nossa seleção, reunir a família e os amigos e viver momentos especiais em um ambiente seguro e preparado para receber a população”, convidou o prefeito Léo Moraes.

A programação começa às 18h, com atrações para aquecer a torcida antes da bola rolar.

Vista a camisa, reúna a família e venha fazer parte dessa grande corrente pelo Brasil na Rua do Hexa!