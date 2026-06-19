Vale do Anari recebe etapa do Regional Norte de Motocross nos dias 20 e 21 de junho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/06/2026 às 16h05

Uma premiação total de R$ 9 mil será distribuída durante a 6ª etapa do Campeonato Regional Norte de Motocross 2026, que será realizada neste sábado (20) e domingo (21), no Parque de Exposição de Vale do Anari, em Rondônia. A entrada será gratuita para o público.

Os valores em dinheiro serão destinados aos competidores classificados entre a primeira e a quinta colocação na maioria das categorias. O campeão da Importada Força Livre receberá o maior prêmio individual, fixado em R$ 800. Na disputa reservada aos trilheiros e pilotos locais, os cinco primeiros colocados serão contemplados com troféus.

A competição reunirá provas nas categorias Importada Força Livre, Importada MX3, Nacional Força Livre, Nacional 150/230, Júnior, destinada a pilotos de até 15 anos, Feminina, infantil nas cilindradas 50cc e 65cc, além de uma categoria especial para trilheiros e competidores do município.

As inscrições também serão gratuitas. Para participar, será exigida apenas a filiação do piloto à Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia, responsável pela organização do campeonato.

O primeiro dia de atividades será dedicado ao reconhecimento da pista. A partir das 14h de sábado, serão realizadas baterias de treinos livres e cronometrados. No domingo, a programação será retomada às 9h, com os treinos de aquecimento, conhecidos como warm-up.

As corridas oficiais de cada categoria serão iniciadas na sequência. Após uma pausa destinada ao almoço e à manutenção da pista, as disputas continuarão durante a tarde.

A etapa conta com apoio institucional da Prefeitura e da Câmara Municipal de Vale do Anari, da Superintendência Estadual de Turismo, do Governo de Rondônia e dos deputados estaduais Cássio Gois e Dr. Luis do Hospital.

Segundo a organização, a expectativa é receber competidores e admiradores do motocross de diferentes municípios de Rondônia e de outros estados. O campeonato tem como objetivos incentivar a prática esportiva, fortalecer o turismo regional e movimentar Vale do Anari durante o fim de semana.