Último dia de inscrição para graduação em Educação do Campo na Unir

Por UNIR

Publicada em 15/06/2026 às 16h23

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está com seleção aberta para o curso de Licenciatura em Educação do Campo, ofertado no campus de Rolim de Moura. As inscrições são gratuitas e encerram nesta segunda-feira (15) de junho de 2026. Devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio do Sistema de Processo Seletivo Discente da UNIR ( aqui ).

O curso é totalmente gratuito, sem cobrança de taxas ou mensalidades, e tem como objetivo formar professores para atuação nas escolas do campo. Para ingresso no segundo semestre letivo de 2026, são ofertadas 60 vagas.

Clique aqui para acessar a página do edital na íntegra e seus anexos .

Inscrições - As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 12 e 15 de junho de 2026, por meio deste link . No ato da inscrição, o candidato poderá optar pela ampla concorrência ou pelas modalidades de reserva de vagas previstas na legislação, destinadas a estudantes de escolas públicas, pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, observados os critérios estabelecidos no edital.

Seleção e cotas - A seleção será realizada inicialmente com base nas notas obtidas em uma das últimas dez edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizadas entre 2016 e 2025.

Caso permaneçam vagas não preenchidas após essa etapa, a UNIR realizará novo processo seletivo utilizando as notas do Ensino Médio, conforme previsto no edital.

Metade das vagas ofertadas será reservada para candidatos que concluíram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em conformidade com a legislação federal de cotas. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas deverão se submeter aos procedimentos de heteroidentificação, validação ou verificação da autodeclaração de cor, identidade étnica e de pertencimento e deficiência.

Sobre o curso de Licenciatura em Educação do Campo – A Licenciatura em Educação do Campo tem como finalidade formar professores para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, nas habilitações de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas, considerando as especificidades sociais, culturais e econômicas das populações do campo.

O curso destina-se prioritariamente a jovens e adultos de comunidades rurais, professores que atuam em escolas do campo, assentados e acampados da reforma agrária, ribeirinhos, pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, seringueiros, pescadores e demais trabalhadores do campo.

Em razão de suas características específicas, a graduação possui processo seletivo e calendário acadêmico próprios. A formação é desenvolvida em regime de alternância, organizado em dois tempos educativos: Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC).

Ao concluir a graduação, o estudante receberá diploma de Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em Ciências da Natureza ou em Ciências Humanas.