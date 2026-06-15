Último dia de inscrição para graduação em Educação do Campo na Unir

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está com seleção aberta para o curso de Licenciatura em Educação do Campo, ofertado no campus de Rolim de Moura. As inscrições são gratuitas e encerram nesta segunda-feira (15) de junho de 2026. Devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio do Sistema de Processo Seletivo Discente da UNIR (aqui).
O curso é totalmente gratuito, sem cobrança de taxas ou mensalidades, e tem como objetivo formar professores para atuação nas escolas do campo. Para ingresso no segundo semestre letivo de 2026, são ofertadas 60 vagas.
Clique aqui para acessar a página do edital na íntegra e seus anexos.
Inscrições - As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 12 e 15 de junho de 2026, por meio deste link. No ato da inscrição, o candidato poderá optar pela ampla concorrência ou pelas modalidades de reserva de vagas previstas na legislação, destinadas a estudantes de escolas públicas, pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, observados os critérios estabelecidos no edital.
Seleção e cotas - A seleção será realizada inicialmente com base nas notas obtidas em uma das últimas dez edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizadas entre 2016 e 2025.
Caso permaneçam vagas não preenchidas após essa etapa, a UNIR realizará novo processo seletivo utilizando as notas do Ensino Médio, conforme previsto no edital.
Metade das vagas ofertadas será reservada para candidatos que concluíram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em conformidade com a legislação federal de cotas. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas deverão se submeter aos procedimentos de heteroidentificação, validação ou verificação da autodeclaração de cor, identidade étnica e de pertencimento e deficiência.
Sobre o curso de Licenciatura em Educação do Campo – A Licenciatura em Educação do Campo tem como finalidade formar professores para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, nas habilitações de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas, considerando as especificidades sociais, culturais e econômicas das populações do campo.
O curso destina-se prioritariamente a jovens e adultos de comunidades rurais, professores que atuam em escolas do campo, assentados e acampados da reforma agrária, ribeirinhos, pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, seringueiros, pescadores e demais trabalhadores do campo.
Em razão de suas características específicas, a graduação possui processo seletivo e calendário acadêmico próprios. A formação é desenvolvida em regime de alternância, organizado em dois tempos educativos: Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC).
Ao concluir a graduação, o estudante receberá diploma de Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em Ciências da Natureza ou em Ciências Humanas.
PS Educação do Campo 2026
Inscrições: de 12 a 15 de junho de 2026, neste link
Vagas: 60 vagas
Local: Rolim de Moura
Público de interesse: jovens e adultos das comunidades do campo; professores em exercício em escolas do campo (com ou sem formação superior); pequenos agricultores; extrativistas; pescadores; ribeirinhos; assentados e acampados de reforma agrária; quilombolas; caiçaras; povos da ﬂoresta; caboclos; seringueiros; beneficiários do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera); e outros trabalhadores rurais
Acesse o edital completo e demais anexos aqui.
Mais informações sobre o curso estão disponíveis aqui.
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