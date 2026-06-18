Trump insiste que Israel deve agir com

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 18/06/2026 às 10h19

As declarações foram feitas no início de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, à margem da cimeira do bloco das sete maiores economias mundiais (G7), que termina hoje na cidade francesa de Evian.

Questionado pelos jornalistas sobre se pretendia que Israel suspendesse a ofensiva no Líbano, Trump respondeu negativamente.

"Não, quero que Israel seja capaz de se proteger. Mas quero que aja com bom senso", afirmou o Presidente dos Estados Unidos.

A posição do líder norte-americano surge após vários sinais de desconforto em relação à condução da campanha militar israelense pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, no território libanês.

Na terça-feira, Trump declarou não estar satisfeito com a forma como Netanyahu tem conduzido as operações militares no Líbano e os ataques contra o movimento xiita libanês pró-iraniano Hezbollah.

O Presidente norte-americano pediu ao chefe do Governo israelense que fosse "mais responsável" na condução da ofensiva e criticou o elevado impacto das operações sobre a população civil.

Na mesma ocasião, sugeriu que a Síria deveria assumir um papel mais relevante no combate ao movimento xiita libanês, caso Israel não conseguisse atingir os seus objetivos militares "sem matar todos os outros".

As declarações surgem numa época em que prosseguem os esforços diplomáticos para consolidar o cessar-fogo regional previsto no memorando de entendimento acordado entre Washington e Teerã, cuja assinatura formal está marcada para sexta-feira, na Suíça.

Apesar do entendimento alcançado com o Irã, Israel tem mantido as suas operações militares no Líbano, alegando a necessidade de neutralizar posições e infraestruturas do Hezbollah junto à fronteira norte do país.