Trump diz que conversou com Lula no G7, chama Brasil de

Por G1

Publicada em 17/06/2026 às 15h15

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que conversou com o presidente Lula durante a cúpula do G7, e chamou o Brasil de um "país politicamente difícil".

O presidente dos EUA foi questionado sobre sua interação com Lula pela repórter da TV Globo Bianca Rothier, durante uma entrevista à imprensa na cúpula de Évian, na França.

Perguntado se conversou com Lula sobre o novo tarifaço contra o Brasil e sobre a designação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas, Trump confirmou apenas que conversou com o presidente brasileiro:

"Sim, eu passei bastante tempo com ele [Lula], na verdade", afirmou Trump, sem detalhar o conteúdo da conversa.

Na sequência, Trump criticou o Brasil: "Tornou-se um país um pouco complicado, não é? Politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente".

O presidente dos EUA prosseguiu comentando as eleições no Brasil e pareceu confundir os filhos de Bolsonaro: Flávio e Eduardo Bolsonaro.

"Tem sido desagradável. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele [Lula] e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas, e o prenderam porque ele deu uma declaração no Texas. Prenderam ele, ou querem prender ele".

Depois, Trump pareceu fazer um paralelo entre os processos eleitorais no Brasil e nos EUA. "Eles [Brasil] jogam duro, mas ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos. Nossas eleições são totalmente roubadas", disse.

A confusão de Trump entre os filhos de Bolsonaro ocorre um dia depois de a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenar o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL) por tentativa de interferir no julgamento do pai na trama golpista. Eduardo foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão.

Eduardo, no entanto, não foi preso. A condenação dele ainda não transitou em julgado, uma vez que ainda precisa ser publicada e que cabem recursos. Após essa fase, será declarado o chamado trânsito em julgado (a partir desse momento, não caberão mais recursos), e a Justiça vai decretar o início do cumprimento da pena do ex-deputado, que hoje vive nos Estados Unidos.

Além disso, Eduardo não é pré-candidato à presidência, mas sim o seu irmão, Flávio Bolsonaro — que não responde a processo.

Lula diz que vai 'levar urna eletrônica' para Trump

Questionado sobre as falas de Trump, Lula disse em entrevista à imprensa no G7 que o presidente dos EUA precisa "aprender com as eleições civilizadas" do Brasil e que não pode se meter no processo eleitoral do país.

Para Lula, ao fazer críticas à política do Brasil, Trump mostra que "não conhece o Brasil".

"Se tem alguém que tem que aprender com eleições civilizadas no Brasil é o meu amigo Trump. Na próxima vez [que encontrar Trump], vou levar a urna eletrônica para mostrar como ela funciona", disse Lula.

Lula afirmou também que "não tem razões" para conversar com Trump neste momento porque os dois países estão em negociações — até por isso ele não requisitou uma reunião bilateral com o republicano.