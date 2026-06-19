TRT-14 empossa desembargadora Ana Maria Rosa dos Santos

Por CCOM/TRT-14 (Ana Lages

Publicada em 19/06/2026 às 16h42

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou nesta sexta-feira (19/6) a solenidade virtual de posse da juíza do Trabalho Ana Maria Rosa dos Santos no cargo de desembargadora do Trabalho. A cerimônia transmitida ao ao vivo pelo canal oficial do Tribunal no YouTube reuniu magistrados(as), servidores(as), representantes da advocacia e convidados.

O ato foi conduzido pelo presidente do Tribunal, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, que esteve remotamente da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (AL), onde participa de encontro institucional com o presidente do TRT-19, desembargador Jasiel Ivo, ao lado do vice-presidente e corregedor do TRT-14, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, do juiz Auxiliar da Corregedoria, Antônio César Coelho de Medeiros Pereira, e do secretário-geral da Presidência, João Bosco Machado de Miranda.

Com a posse da magistrada, a composição do segundo grau do TRT-14 passa a contar com equidade de gênero, com igual número de quatro desembargadores e quatro desembargadoras. Ao dar as boas-vindas à nova integrante da Corte, o presidente do TRT-14 destacou a trajetória construída pela magistrada ao longo de mais de três décadas na Justiça do Trabalho.



"A Dra Ana Maria dispensa qualquer comentário relativo à sua atividade, à sua postura e ao seu compromisso com a Justiça do Trabalho, porque é uma juíza que está há 32 anos prestando serviço de alta relevância no estado de Rondônia. É uma juíza respeitada, conhecida, que interage perante a sociedade e também para o Tribunal. Muito feliz de dar posse à senhora.", afirmou o presidente.

O desembargador Carlos Lôbo ressaltou a experiência acumulada pela magistrada ao longo de décadas de atuação na Justiça do Trabalho e sua contribuição para o fortalecimento da prestação jurisdicional na Região.

Também manifestaram votos de boas-vindas as desembargadoras e desembargadores Vania Maria da Rocha Abensur, Cesarineide de Souza Lima, Francisco José Pinheiro Cruz e Shikou Sadahiro, que enfatizaram a trajetória profissional da magistrada, sua experiência na magistratura trabalhista e a relevância da sua chegada ao segundo grau.

Representando os magistrados de primeiro grau, o juiz auxiliar da Corregedoria Regional, Antônio César Coelho de Medeiros Pereira, destacou o reconhecimento alcançado pela nova desembargadora ao longo de sua carreira e sua contribuição para a Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre.

A juíza do Trabalho convocada para atuar no Tribunal, Andrea Alexandra Barreto Ferreira, atual titular da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, compartilhou uma lembrança pessoal ao registrar que já atuou como juíza substituta da desembargadora Ana Maria Rosa dos Santos na Vara do Trabalho de Cacoal. Segundo ela, a magistrada deixa um legado de profissionalismo, equilíbrio e dedicação à magistratura.

O presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região (Amatra-14), juiz Carlos Antonio Chagas Junior, atual titular da 4ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná, também prestou homenagem à nova desembargadora e ressaltou o reconhecimento de seus pares da Amatra-14 à sua trajetória profissional e humana.

Em seu pronunciamento, a nova desembargadora Ana Maria Rosa dos Santos refletiu sobre a construção coletiva de sua carreira, agradeceu às desembargadoras e desembargadores da Corte, aos magistrados(as), servidores(as), familiares e amigos que acompanharam sua trajetória profissional e reafirmou seu compromisso ético com a magistratura de segundo grau.

Emocionada, destacou que a posse representa a continuidade de uma caminhada construída ao longo de mais de três décadas dedicadas à Justiça do Trabalho, pautada pelo compromisso com a prestação jurisdicional, pela valorização das pessoas e pelo respeito aos princípios que orientam a magistratura. "Hoje eu chego ao segundo grau do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, após mais de três décadas dedicadas à magistratura. Levo comigo os mesmos valores que orientaram a minha atuação ao longo da carreira: respeito às pessoas, respeito às prerrogativas da advocacia, equilíbrio, escuta, diálogo institucional e, acima de tudo, o compromisso com a justiça", afirmou.

Com mais de 30 anos de atuação na magistratura trabalhista, Ana Maria Rosa dos Santos exerceu suas funções em diversas unidades jurisdicionais da 14ª Região, sendo, até a promoção para o segundo grau, titular da Vara do Trabalho de Cacoal (RO).

A posse integra as comemorações dos 40 anos de instalação do TRT-14 e reforça o compromisso institucional com a valorização da diversidade, da representatividade e do aperfeiçoamento contínuo da prestação jurisdicional à sociedade de Rondônia e Acre.