Três bairros da capital recebem serviços de drenagem; obras visam melhorar o escoamento das águas e evitar pontos de alagamento

Por Letícia Regis

Publicada em 20/06/2026 às 08h50

Há anos Porto Velho enfrenta problemas de alagamentos após períodos de chuvas intensas em diversos pontos da capital. Com o objetivo de minimizar esses transtornos, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou serviços simultâneos de drenagem em três bairros da cidade.

Atividades e locais contemplados:

Construção de boca de lobo

Bairro Porto Cristo – Rua Esparta.

Escavação de vala e assentamento de manilhas

Bairro Porto Cristo – Rua Esparta.

Abertura de valas, assentamento e substituição de manilhas

Bairro Embratel – Avenida Pinheiro Machado com Rua México.

Construção de boca de lobo

Bairro Nova Esperança – Rua Linhão.

O prefeito Léo Moraes destacou que esse é um serviço essencial para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população.

“Há muitos anos Porto Velho enfrenta dificuldades causadas pelos alagamentos, que comprometem a mobilidade urbana, geram prejuízos e oferecem riscos à saúde. A realização de limpezas, a substituição de manilhas e outras ações de drenagem são passos fundamentais para avançarmos na solução desse problema e promovermos melhorias para a nossa cidade”.

Já o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, ressaltou os benefícios das intervenções e os impactos positivos para os moradores, reforçando o compromisso da gestão com a manutenção contínua da infraestrutura urbana.

“Esse é um trabalho que vai melhorar o escoamento das águas pluviais e proporcionar mais segurança para quem trafega pela região, reduzindo os transtornos causados pelos alagamentos. Nosso compromisso é seguir levando infraestrutura de qualidade para todas as regiões de Porto Velho, por meio de ações que gerem resultados duradouros para a população”.

Com a conclusão dos serviços, a expectativa é reduzir significativamente os impactos provocados pelas chuvas, proporcionando melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para todos que utilizam as vias contempladas pelas intervenções.