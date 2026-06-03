Treino da Seleção Brasileira; Final do Nordestão; Tabelinha Rondoniense tem ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 03/06/2026 às 08h40

Treino da Seleção, Rival da Copa e Final do Nordestão. No Tabelinha: Corrida, Ecobike e Pesca em RO

Preparação da Seleção Brasileira para a Copa, goleada de Marrocos e decisão da Copa do Nordeste.

Seleção - A Seleção Brasileira já iniciou os trabalhos em New Jersey, sua sede na Copa do Mundo 2026. O técnico Carlo Ancelotti comandou um treino fechado de três horas na terça-feira (2) e contou com os reforços de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli, que chegaram, após disputarem a final da Champions League.

A única ausência segue sendo Neymar, que se recupera de lesão na panturrilha. O Brasil fará um último amistoso contra o Egito no sábado (6), às 19h, antes da estreia no Mundial diante de Marrocos.

Alerta ligado

Olho neles. O Marrocos, adversário de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, mostrou sua força ao atropelar Madagascar por 4 a 0 na terça-feira. Com amplo domínio, a seleção africana construiu a vitória com dois gols de Saibari logo no início do jogo.

Na etapa final, Rahimi (de pênalti) e Ayoub Kaabi fecharam a goleada, após a expulsão de um jogador rival. Os marroquinos fazem o último teste no domingo (6) contra a Noruega, antes do jogão contra a Amarelinha no dia 13 próximo.

Copa do Nordeste - Grande passo rumo à taça. O Vitória derrotou o Fortaleza de virada por 2 a 1, na terça-feira (2), na Arena Castelão, no jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2026.

O Tricolor do Pici abriu o placar com Vitinho, mas a expulsão de Ronald mudou o rumo do jogo. Com um a mais, o Rubro-Negro baiano pressionou e buscou a virada com gols de Renato Kayzer (de pênalti) e Tarzia. O Vitória joga pelo empate no duelo de volta, no sábado (6), às 15h, no Barradão.

Tabelinha Rondoniense

Circuito Horizontes de Corrida, passeio Ecobike em Porto Velho e Circuito de Pesca Esportiva em Rondônia.

Corrida - Cacoal virou a capital da corrida de rua no sábado (30). Atletas de vários municípios se reuniram para a 2ª etapa do Circuito Horizontes de Rondônia, promovida pela Associação MTB Vilhena.

Com apoio do deputado Cirone Deiró, o evento ganhou em estrutura, segurança e conforto, consolidando um padrão de alto nível para o esporte rondoniense. Segundo a presidente da associação, Adriane Souza, a parceria foi um "divisor de águas" para transformar a realidade das competições no Estado.

Ecobike - Vem aí o 8º Ecobike – Pedalando pelo Meio Ambiente. O evento, que une esporte, lazer e conscientização ecológica, acontecerá no sábado (6), na Zona Leste de Porto Velho. A concentração começará às 15h na Praça CEU, com largada às 16h.

Com apoio do Detran-RO, a iniciativa promove a bicicleta como transporte sustentável e saudável. As inscrições são gratuitas e feitas online. Além do pedal em família, o evento terá ações solidárias e o plantio de mudas pela cidade.

Pesca Esportiva - Temporada aberta em grande estilo. O Circuito Rondônia de Pesca Esportiva 2026 começou no último fim de semana em Cabixi, atraindo cerca de seis mil pessoas.

Com inscrições gratuitas e mais de R$ 70 mil em prêmios, a competição teve como grandes campeões a equipe Treme Rio, na modalidade Embarcada (163 equipes inscritas), e Claudoir José da Silva, na Pesca de Caiaque. O evento contou, ainda, com shows musicais e sorteios de barcos e caiaques. A próxima parada do circuito será em Guajará-Mirim, nos dias 13 e 14 deste mês de junho.