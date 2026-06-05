Treinamento do Censo Escolar 2026 reforça qualificação de coordenadores estaduais e municipais em Pimenta Bueno

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 05/06/2026 às 08h25

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) iniciou, na terça-feira (2), em Pimenta Bueno, o Treinamento do Censo Escolar da Educação Básica 2026 – Matrícula Inicial. A capacitação segue até quarta-feira (3) e reúne coordenadores do Censo Escolar das 18 Superintendências Regionais de Educação (Supers) e das 52 Secretarias Municipais de Educação para orientar a coleta de dados da principal pesquisa estatística da educação básica brasileira, utilizada como base para o planejamento de políticas públicas, distribuição de recursos e produção de indicadores educacionais em todo o país.

Durante os dois dias de programação, os participantes recebem orientações sobre a Matrícula Inicial, os novos campos dos questionários de Escola, Aluno, Profissional Escolar e Gestor Escolar, além de conceitos, relatórios e funcionalidades do Sistema Educacenso. O evento também conta com a participação de secretários municipais de educação e membros da Comissão de Divulgação dos Dados do Censo Escolar da Educação Básica de Rondônia. A capacitação ocorre paralelamente ao período de coleta da primeira etapa do Censo Escolar 2026, iniciado no dia 27, com prazo até 31 de julho para o registro das informações de matrícula pelas unidades de ensino.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da qualificação permanente dos profissionais envolvidos na produção de dados educacionais. “O Censo Escolar é uma ferramenta estratégica para o planejamento e fortalecimento das políticas públicas. Investir na capacitação das equipes garante informações mais precisas e contribui para a melhoria da educação em todo o estado.O titular da Seduc, Massud Badra ressaltou o papel do treinamento para a qualidade das informações registradas pelas redes de ensino. “A atualização

A coordenadora estadual do Censo Escolar e gerente de Informação Educacional, Luciana dos Santos Soares destacou que a atuação integrada das equipes é essencial para garantir a qualidade das informações declaradas. “O Censo Escolar é o principal levantamento estatístico da educação básica brasileira e serve de base para a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas. O trabalho conjunto entre escolas, redes de ensino e equipes técnicas contribui para a produção de dados confiáveis, que apoiam decisões mais assertivas e o aprimoramento da educação.

dos coordenadores e técnicos reforça a execução do Censo Escolar, assegura maior confiabilidade aos dados coletados e contribui para uma gestão educacional mais eficiente e alinhada às necessidades dos estudantes.