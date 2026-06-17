Tradicional

Por Yalle Dantas

Publicada em 17/06/2026 às 08h10

O coração da capital rondoniense já tem data e local para pulsar no ritmo do forró. Está confirmada para o próximo dia 4 de julho a nova edição do tradicionalíssimo "Forró dos Bacuraus". Consagrado historicamente como o maior e mais expressivo evento de forró de toda a região, a festividade promete atrair uma multidão de entusiastas da cultura popular no Clube Ferroviário, a partir das 21h.

Com comidas típicas, a cargo do Master Cheff João Pedro, muito além de uma grande noite de entretenimento, o Forró dos Bacuraus orgulha-se de sua essência identitária, consolidando-se como um autêntico Evento Cultural e Filantrópico. A festividade fomenta as tradições artísticas locais ao mesmo tempo em que promove o apoio social, unindo a alegria dos festejos do período junino/julino à solidariedade em prol da comunidade.

Grandes Atrações Musicais

Para garantir o arrasta-pé até a madrugada, a organização escalou uma seleção de peso de bandas que são referência de público no cenário do forró: Estação do Forró: Trazendo um repertório marcante, com a energia e o ritmo contagiante que embalam os principais salões; Gata Forrozeira (GF): Comandando o palco com muito carisma, vocais potentes e batidas modernas e da banda San Country que promete encantar o público com sintonia perfeita, romantismo e muito piseiro de qualidade.

Apoio cultural

O evento conta com o valioso suporte de marcas da iniciativa privada e apoiadores da comunidade local, engajados na preservação da cultura e nas frentes beneficentes que o projeto atende. Entre os parceiros institucionais e marcas apoiadoras destacam-se: Brasil Digital, Bravo Celulares, Leva Eu Mobilidade Urbana, Gury Mania Eventos, Zaza Produções, ML - Mr. Lory Locações e Eventos, Dra. Delcimar Reis (CRO/RO 987), Vereador Thiago Tezzari, Dr. Jaime Gazola, Vereador Everaldo Fogaça e Dr. Pedraça Advogadoe deputado estadual Edvaldo Neves.

SERVIÇO DO EVENTO

Evento: Tradição Forró dos Bacuraus (Evento Cultural e Filantrópico)

Data: 04 de Julho (Sábado)

Horário: A partir das 21h

Local: Clube Ferroviário (Av. Sete de Setembro, 268 - Centro - Porto Velho / PVH)

Contatos para Informações e Ingressos (69) 9 9373-5873

(69) 9 9232-9531

(69) 9 9243-9715