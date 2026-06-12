Theobroma terá etapa regional de motocross com entrada gratuita neste fim de semana

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/06/2026 às 14h11

Com entrada gratuita para o público, a 5ª Etapa Regional Norte de Motocross será realizada neste fim de semana no Parque de Exposição de Theobroma. As atividades estão marcadas para os dias 13 e 14 de junho.

A programação oficial será aberta no sábado, às 14h. No domingo, as disputas serão retomadas a partir das 9h, quando ocorrerão as principais baterias da competição.

A etapa é organizada pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero) e conta com parceria do Rondoniaovivo.

Também apoiam a realização do evento a Prefeitura de Theobroma, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (Semcet) e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), além do Governo de Rondônia, da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), de deputados estaduais e da iniciativa privada.

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