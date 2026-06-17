SINTERO sedia Oficina de elaboração do novo Plano Estadual de Educação de Rondônia-PEE

Por sintero

Publicada em 17/06/2026 às 08h28

O SINTERO sedia nos dias 16 e 17 a Oficina de Metodologia na elaboração do PEE, essa capacitação é direcionada à equipe técnica responsável por elaborar a proposta para o novo Plano Estadual de Educação de Rondônia (PEE RO).

O evento contou com a participação da equipe técnica de elaboração do Plano Estadual de Educação e da Comissão Gestora, formada por 12 entidades, dentre elas o SINTERO através da Secretaria de Assuntos Educacionais, na pessoa da secretária Judith dos Santos Campos e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), representada por Claudir Mata.

A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, recepcionou os participantes, afirmando ser um orgulho receber a equipe na entidade que é a casa dos trabalhadores em educação. Segundo ela, o SINTERO tem o compromisso de fazer parte da construção de uma educação pública de qualidade, pautada na valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, na defesa de direitos e no fortalecimento da escola pública para todos.

Em seguida, a professora e representante do Ministério da Educação (MEC), Epifânia Barbosa, realizou a abertura, dizendo que a oficina tem como objetivo fazer com que cada um dos presentes conheça melhor a metodologia de elaboração dos planos decenais.

A oficina para elaboração dos planos decenais faz parte do plano de trabalho do MEC, através da Secretaria de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino (SASE), que propõe a realização de cursos de formação para garantir a construção de um plano democrático com a participação das entidades representativas de profissionais, pais, estudantes e a comunidade em geral.

O SINTERO segue à disposição para contribuir com o desenvolvimento da educação em Rondônia.