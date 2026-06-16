SINTERO: Confira a lista de servidoras e servidores de Rondônia enquadrados na Administração Pública Federal

Por SINTERO

Publicada em 16/06/2026 às 11h01

Na última segunda-feira (15) foi publicada a Ata nº 08/2026 com novos enquadramentos

Confira a lista de servidoras e servidores de Rondônia enquadrados na Administração Pública Federal

Regionais:ApidiáCaféCentro ICentro IICone Sulda MataEstanhoGuaporéMamoréNorteRio Machado

Imagem: Jacson Pessoa

Nesta segunda-feira (15) foi publicada a Ata nº 08/2026 de Reunião da Câmara de Julgamento de Rondônia da Comissão dos Ex-Territórios Federais, relacionadas à análise, processamento e julgamento de requerimentos de opção e no enquadramento dos servidores no quadro em extinção da Administração Pública Federal. No documento, constam os processos deferidos e inferidos, pedidos necessitando complementação de documentos e perda de objeto.