SINTERO: Confira a lista de servidoras e servidores de Rondônia enquadrados na Administração Pública Federal

Na última segunda-feira (15) foi publicada a Ata nº 08/2026 com novos enquadramentos
Confira a lista de servidoras e servidores de Rondônia enquadrados na Administração Pública Federal
Regionais:ApidiáCaféCentro ICentro IICone Sulda MataEstanhoGuaporéMamoréNorteRio Machado
Imagem: Jacson Pessoa
Nesta segunda-feira (15) foi publicada a Ata nº 08/2026 de Reunião da Câmara de Julgamento de Rondônia da Comissão dos Ex-Territórios Federais, relacionadas à análise, processamento e julgamento de requerimentos de opção e no enquadramento dos servidores no quadro em extinção da Administração Pública Federal. No documento, constam os processos deferidos e inferidos, pedidos necessitando complementação de documentos e perda de objeto.
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