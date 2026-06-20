SINTERO atua em curso contra violência de gênero; Secretária de Gênero e Etnia ministrou palestra sobre violência doméstica

Por SINTERO

Publicada em 20/06/2026 às 08h32

Na tarde desta quinta-feira (18), o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Rondônia (SINTERO) esteve presente no Curso de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, fornecido à Polícia Militar de Rondônia (PMRO).

Na ocasião, a secretária de Gênero e Etnia do sindicato, Rosa Negra, ministrou a palestra “Violência Doméstica e de Gênero no Brasil”, trazendo números oficiais da violência contra a mulher no Brasil, além de explicar o cotidiano da violência física, psicológica, dentre outras, que começam nos lares e que muitas vezes perpassam pelos profissionais de segurança e assistência.

A presidenta da entidade, Dioneida Castoldi, esteve presente na palestra.

Rosa Negra traçou um panorama dos desafios, desigualdades e das políticas públicas já aplicadas e do que ainda precisa ser feito para proteger a mulher da violência e também àquelas que já foram vítimas.

O SINTERO luta pela igualdade de gênero e atua contra a violência contra a mulher!