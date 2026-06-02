SEMTAS em Ação leva atendimento social e cidadania a comunidades e aldeias indígenas

Por Asssessoria

Publicada em 02/06/2026 às 14h52

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), realizou nos dias 29 e 30 de maio de 2026 mais uma edição da ação itinerante “SEMTAS em Ação”, levando serviços socioassistenciais às comunidades e aldeias indígenas Encrenca, Boa Vista, Santa Margarida, Tanajura e Poção.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso da população aos programas, serviços e benefícios da Assistência Social, especialmente para as famílias que residem em localidades mais distantes do município. Ao todo, foram realizados mais de 50 atendimentos, garantindo inclusão social, fortalecimento da cidadania e acesso aos direitos assegurados pela Política Nacional de Assistência Social.

Durante a ação, a equipe ofertou diversos serviços, entre eles atualização e inclusão no Cadastro Único, orientações sobre o Programa Mamãe Cheguei, emissão do ID Jovem, acompanhamento do BPC na Escola, visitas domiciliares, além dos atendimentos realizados pelas equipes do CRAS, CREAS e da Vigilância Socioassistencial.

Na comunidade de Santa Margarida, além dos atendimentos socioassistenciais, foram promovidas atividades de integração com as famílias, incluindo brincadeiras, momentos de acolhimento e o sorteio de brindes em homenagem ao Dia das Mães, proporcionando lazer, fortalecimento dos vínculos comunitários e maior aproximação entre a equipe técnica e a população atendida.

A ação reafirma o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim e da SEMTAS com a promoção da proteção social, da inclusão e da garantia de direitos, respeitando as especificidades culturais das comunidades tradicionais e indígenas e fortalecendo a presença dos serviços públicos em todo o território municipal.