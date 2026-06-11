SEMMADU amplia horário de atendimento e reforça combate a queimadas

A partir desta quarta-feira (10 de junho), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU) passa a atender em novo horário:
Novo Horário: Das 7h30 às 18h00 (sem intervalo para o almoço).
Facilitar o acesso da população aos serviços e intensificar as ações de fiscalização e combate às queimadas urbanas.
Queimada urbana é crime! Com o período de seca se aproximando, colabore com a saúde de todos e não ateie fogo em quintais ou terrenos baldios.
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