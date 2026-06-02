SEMMADU age com rapidez após incêndio de grande porte e autuará proprietários de terrenos

Por Assessoria

Publicada em 02/06/2026 às 08h40

Queimada registrada nas proximidades do DETRAN mobilizou equipes da Secretaria de Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros neste domingo

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU) de Rolim de Moura atuou de forma imediata após a identificação de uma queimada de grande proporção registrada na tarde deste domingo, em uma área de vegetação rasteira localizada nas proximidades do DETRAN.

Assim que tomou conhecimento da ocorrência, a equipe técnica da SEMMADU realizou levantamento da área, identificou os imóveis envolvidos e adotou as providências administrativas cabíveis. O Corpo de Bombeiros Militar também foi acionado e realizou o trabalho de contenção das chamas, evitando que o incêndio se espalhasse para outras áreas e causasse maiores danos ambientais.

Após a apuração dos fatos, a Secretaria informou que serão lavrados autos de infração contra os três proprietários dos terrenos atingidos pela queimada, conforme prevê a legislação ambiental vigente.

A SEMMADU esclarece que, mesmo quando o incêndio é provocado por terceiros, a legislação estabelece que os proprietários são responsáveis pela manutenção e limpeza de seus imóveis, especialmente terrenos baldios e áreas urbanas com vegetação seca, que podem facilitar a propagação do fogo.Segundo a Secretaria, a falta de manutenção adequada contribui para a ocorrência de queimadas, principalmente durante o período de estiagem, quando as condições climáticas favorecem a rápida disseminação das chamas.

Como forma de ampliar a fiscalização e fortalecer o combate aos crimes ambientais, a SEMMADU informa que dispõe de equipamentos de monitoramento por drones, que vêm sendo utilizados para identificar áreas de risco, registrar ocorrências e subsidiar ações de fiscalização e responsabilização dos infratores.

A Secretaria reforça que continuará intensificando as ações de monitoramento e fiscalização em todo o município e alerta que todos os casos identificados serão apurados, podendo resultar em notificações, multas e demais sanções previstas na legislação.

A orientação aos proprietários é para que mantenham seus terrenos limpos e devidamente conservados, eliminando mato alto, vegetação seca e materiais que possam servir de combustível para incêndios.

“Mesmo quando o fogo é provocado por terceiros, a responsabilidade pela manutenção do imóvel é do proprietário. A limpeza preventiva é fundamental para evitar queimadas, proteger o meio ambiente e garantir a segurança da população”, destacou a SEMMADU.