Semana Nacional do Meio Ambiente mobiliza comunidade com ações de educação ambiental e sustentabilidade

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 14h42

Centenas de pessoas prestigiaram o encerramento da Semana Nacional do Meio Ambiente, promovida pela Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), no sábado, 06, no Parque Shopping Vilhena. O evento reuniu famílias, estudantes e a comunidade geral em uma programação voltada à conscientização ambiental, educação e sustentabilidade.

Ao longo da semana, foram desenvolvidas diversas atividades com o objetivo de aproximar a população das questões ambientais e fortalecer a importância da preservação dos recursos naturais. A programação teve início no dia 1º de junho, com a abertura oficial da Semana Nacional do Meio Ambiente e a realização de uma palestra especializada, referente ao agronegócio e meio ambiente.

Entre as ações promovidas estiveram as trilhas ecológicas de educação ambiental, que proporcionaram aos participantes uma experiência de contato direto com a natureza, além de atividades de orientação e conscientização. Também foram realizadas campanhas de panfletagem com foco na prevenção às queimadas, reforçando a importância da colaboração da população na proteção do meio ambiente durante o período de estiagem.

A semana contou ainda com o desenvolvimento do projeto “Meninas que Transformam”, realizado na Escola Municipal Felipe Rocha. A iniciativa incentivou a criatividade e a consciência ambiental por meio da produção artística utilizando materiais recicláveis e reutilizáveis, valorizando práticas sustentáveis entre os estudantes.

Outro destaque foi a doação de mudas de árvores frutíferas, realizada em diferentes momentos da programação, incentivando o plantio e a ampliação da arborização urbana.

O encerramento reuniu uma série de atrações e atividades para o público, incluindo feira de artesanato, exposição de animais taxidermizados, distribuição de materiais informativos e educativos, doação de mudas, sorteio de brindes e a premiação do projeto “Meninas que Transformam”, reconhecendo o empenho e a criatividade dos participantes.

De acordo com a Semma, as ações cumpriram seu papel de promover conhecimento, sensibilização e participação popular, fortalecendo a consciência ambiental e incentivando atitudes que contribuam para a construção de uma cidade mais sustentável.