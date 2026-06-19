Secretaria de Educação orienta servidores para o Censo Escolar 2026

Por Equipe Semed/CCS

Publicada em 19/06/2026 às 08h30

A Secretaria de Educação de Ji-Paraná (Semed) realizou, na quarta-feira (17), formação voltada às orientações para o preenchimento do Censo Escolar, com a participação de diretores e secretários das instituições da rede municipal de ensino. A capacitação foi realizada no auditório da Semed.

A formação teve o objetivo, segundo o secretário da Semed, Robson Casula, de repassar esclarecimentos sobre o acesso ao Sistema Educacenso e aos procedimentos para o correto lançamento das informações. O conteúdo foi ministrado por duas coordenadoras regionais da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), de Porto Velho.

De acordo com Robson Casula, o treinamento contribuirá para ampliar o conhecimento das equipes escolares e garantir mais qualidade, segurança e confiabilidade dos dados informados no Censo Escolar. “São orientações que considero importantes para que a equipe da Semed transmita os nossos dados sem margem de erros ”, frisou.

O Censo Escolar é um levantamento estatístico nacional realizado anualmente pelo Inep, órgão do Ministério da Educação (MEC). Ele mapeia dados sobre alunos, professores, turmas e infraestrutura de todas as escolas públicas e privadas do Brasil, para servir de base ao planejamento de políticas públicas e à distribuição de recursos governamentais.

É por meio das informações declaradas no sistema que são definidos e direcionados recursos financeiros, programas governamentais, materiais didáticos, transporte escolar, alimentação escolar e demais investimentos destinados às redes de ensino. Por essa razão, o correto preenchimento dos dados é essencial para assegurar que as instituições recebam os recursos e atendimentos compatíveis com sua realidade.