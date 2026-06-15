Rua do Hexa atrai multidões e vira novo cartão-postal de Porto Velho

Por Isadora Estolano/ apoio de Beatriz Rodrigues

Publicada em 15/06/2026 às 16h29

O barulho da bola rolando no asfalto, crianças correndo de um lado para o outro e famílias inteiras participando das atividades transformaram a Rua do Hexa, que atrai multidões e vira o novo cartão postal de Porto Velho, e um grande espaço de convivência neste domingo (14). Em uma tarde de céu aberto, o calor que todo mundo conhece e com o pôr do sol compondo o cenário, entre travinhas, pebolim humano, ping-pong, pula-pula e outras brincadeiras, a programação reuniu diferentes gerações em torno de uma proposta simples: brincar, conviver e aproveitar o clima de copa.

Para Laís Oliveira, coordenadora de trade marketing, a iniciativa proporcionou um momento especial entre pais e filhos e ajudou a resgatar brincadeiras que marcaram a infância de muitas pessoas.

“Significa a inclusão de todos, a diversão das crianças, relembrar brincadeiras antigas. Essa brincadeira que eu estava fazendo agora é da época que eu era criança. Então é relembrar mesmo as nossas origens, brincar na rua, sair das telas. Trouxe meu filho para ele vivenciar isso, sair um pouco da TV, do videogame e do celular”.

Enquanto acompanhava as atividades, o filho dela também aproveitava cada espaço disponível para brincar. Entre uma atividade e outra, já escolhia as próximas atrações da tarde.

Quem também aprovou a programação foi Juliana Frota, que levou o filho para aproveitar as brincadeiras e o clima de descontração.

“Eu achei muito legal porque agregou todo mundo, de criança de um ano até os adultos. Todo mundo está participando. Achei muito bonita a decoração. Ontem não consegui vir, mas hoje meu filho está aí se divertindo, jogando bola. Colocaram coisas que têm a cara da gente aqui em Porto Velho. Eu queria parabenizar a prefeitura e todos que participaram disso. Ficou muito legal”.

Segundo o gerente da Divisão de Educação Física, Cultura e Desporto Escolar da Semed, Cleverson Pedraza, a programação reforça a importância do brincar e da convivência entre as famílias.

“Hoje nós estamos aqui trazendo as brincadeiras e a Rua do Lazer, juntamente com os colegas da Semtel, resgatando aquelas brincadeiras antigas, onde as crianças estão se divertindo e os pais participando junto. É muito bacana esse tipo de evento e a gente está muito feliz em representar a Prefeitura de Porto Velho”.

A moradora Larissa Nery também destacou a sensação de pertencimento proporcionada pela programação e os reflexos positivos para quem trabalha na região central da cidade.

“Vem essa questão do pertencimento, da gente voltar a ter esse sentimento de pátria, de pertencimento. E também eu vejo a questão da economia que gira. Aqui no Centro criou um movimento muito grande para o comércio e para os ambulantes também. Então está bem interessante”.

A Rua do Lazer integrou a programação especial da Rua do Hexa e foi realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), reunindo atividades esportivas, recreativas e culturais para toda a família.