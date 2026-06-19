Representante do SINTERO toma posse no Conselho Fiscal do IPAM; entidade estará presente a gestão de recursos do instituto

Por SINTERO

Publicada em 19/06/2026 às 08h22

Na tarde desta quinta-feira (18), aconteceu a cerimônia de posse dos membros do Conselho do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (IPAM), marcando o início de um novo período de atuação dos conselheiros responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e fortalecimento da gestão previdenciária e assistencial dos servidores municipais.

Durante a solenidade, os conselheiros empossados assumiram o compromisso de atuar com responsabilidade, transparência e dedicação em defesa dos interesses dos segurados e beneficiários do instituto.

Entre os integrantes do Conselho Fiscal está o representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), Lodeilson Fernandes, cuja participação fortalece a presença da categoria na fiscalização das ações e na análise da gestão dos recursos administrados pelo IPAM.

A representação do SINTERO no Conselho Fiscal demonstra o compromisso da entidade com a defesa dos direitos dos trabalhadores e com o acompanhamento das políticas previdenciárias que impactam diretamente a vida dos servidores públicos. A atuação dos conselheiros é fundamental para garantir a transparência, a eficiência administrativa e a sustentabilidade dos serviços prestados pelo instituto.