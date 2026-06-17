Rede credenciada volta a confiar no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores-IPAM após retomada do equilíbrio financeiro

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 17/06/2026 às 08h40

Criado nos anos 1990 durante a gestão do então prefeito Chiquilito Coimbra Erse, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam) enfrentou, ao longo dos anos, um cenário de dificuldades financeiras, acúmulo de dívidas e constantes questionamentos sobre sua gestão.

Essa realidade, no entanto, vem sendo transformada graças ao trabalho de reestruturação promovido pela Prefeitura de Porto Velho, que reconhece a importância da assistência médica oferecida pelo instituto e tem adotado medidas para garantir sua recuperação e fortalecimento.

Um dos principais reflexos dessa nova fase é o restabelecimento da credibilidade junto aos hospitais, clínicas e laboratórios credenciados. Durante muito tempo, a relação entre o Ipam e os prestadores de serviços foi marcada por atrasos nos pagamentos e cobranças constantes, comprometendo a estabilidade da rede de atendimento.

Desde 2025, porém, o cenário é diferente. Com os contratos em dia, houve ampliação da oferta de atendimentos, incluindo serviços de alta complexidade e elevado custo, como procedimentos cardiovasculares, tratamentos oncológicos e internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Fundado na década de 1980, o Hospital Central foi a primeira unidade médica a firmar convênio com o Ipam. Ao longo dos anos, tornou-se uma referência para o funcionalismo público municipal e um dos hospitais mais tradicionais de Porto Velho.

Viriato Moura relembra os momentos difíceis enfrentados pela rede credenciada em razão da inadimplência acumulada ao longo dos anos

Proprietário do Hospital Central e pioneiro do setor de saúde na capital, o médico Viriato Moura relembra os momentos difíceis enfrentados pela rede credenciada em razão da inadimplência acumulada ao longo dos anos.

Segundo ele, a falta de pagamentos colocou em risco a continuidade dos serviços prestados aos beneficiários do instituto, afetando não apenas o Hospital Central, mas diversos estabelecimentos da rede.

Atualmente, no entanto, a relação entre o Ipam e os prestadores de serviço vive um momento de estabilidade e confiança.

“Temos muito orgulho de atender os beneficiários do Ipam. Houve momentos em que pensamos em encerrar a parceria por não encontrarmos condições de manter o atendimento diante da falta de pagamento. Ainda assim, sempre tivemos consciência da importância vital que o instituto possui na vida dos servidores e de suas famílias. Hoje vivemos uma realidade de pagamentos em dia e com a expectativa de que, em breve, os passivos herdados sejam equacionados”.

A presidente do Ipam, Claudinéia Bortolete, destacou que o passivo encontrado na assistência médica do instituto, superior a R$ 60 milhões, já começou a ser analisado e pago gradativamente, conforme a revisão dos contratos herdados.

“Nossa primeira missão foi organizar a casa e compreender a dimensão do desafio. Em seguida, iniciamos a quitação das obrigações assumidas pela atual gestão e a análise dos contratos pendentes. Esse trabalho já está em andamento e a expectativa é que o passivo do Ipam apresente uma redução significativa nos próximos meses”.

O prefeito Léo Moraes reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do instituto e destacou que o Ipam é uma política pública prioritária para a administração municipal.

“O trabalho é desafiador e os obstáculos são muitos, mas temos orgulho de defender uma instituição que se tornou patrimônio dos servidores municipais e que desempenha um papel fundamental na proteção da vida e da saúde dessas pessoas. Estamos construindo um Ipam forte, moderno e estruturado, e os resultados já podem ser percebidos por quem utiliza os serviços diariamente”.

Com responsabilidade, transparência e compromisso com seus beneficiários, o Ipam segue fortalecendo sua rede de atendimento, reconstruindo sua credibilidade e consolidando uma nova fase de crescimento e confiança.