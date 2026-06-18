Programa Recomeçar vai ajudar mulheres a reconstruírem suas vidas após situações de violência

Por Jhon Silva

Publicada em 18/06/2026 às 11h41

Sair de uma situação de violência é apenas o primeiro passo de uma caminhada que muitas vezes exige apoio, orientação e acolhimento. Depois de anos convivendo com agressões, ameaças ou abusos psicológicos, muitas mulheres precisam reconstruir não apenas sua rotina, mas também a confiança em si mesmas, os vínculos familiares e a perspectiva de um futuro seguro.

Com esse propósito, a futura Casa da Mulher Brasileira de Porto Velho contará com o Programa Municipal Recomeçar, uma iniciativa voltada ao suporte integral das mulheres que buscam superar os impactos da violência e retomar seus projetos de vida.

O espaço reunirá diversos serviços especializados em um único local, facilitando o acesso à rede de proteção e oferecendo acompanhamento contínuo para as mulheres atendidas.

Dentro desse contexto, o Programa Recomeçar foi pensado para garantir que cada mulher receba um plano integrado de atendimento, considerando sua realidade, suas necessidades e os desafios enfrentados após o rompimento do ciclo de violência.

Segundo a coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM), Anne Cleyanne, a proposta é que a mulher encontre na Casa da Mulher Brasileira todos os caminhos necessários para reconstruir sua vida com autonomia e segurança. “Cada mulher atendida terá acesso a um plano integrado de suporte. Entre os serviços estarão o acolhimento humanizado, acompanhamento psicossocial, orientação jurídica, encaminhamento para cursos de qualificação profissional, acesso a oportunidades de emprego e ações voltadas à geração de renda. A Casa da Mulher Brasileira também fará a articulação com políticas públicas de assistência social, saúde, educação e habitação, para que ela não precise percorrer diversos órgãos em busca de ajuda e tenha acesso às informações e serviços necessários para reconstruir sua trajetória”.

Além do atendimento técnico, o programa pretende atuar em uma das consequências mais profundas deixadas pela violência: os impactos emocionais.

Muitas mulheres chegam à rede de proteção após longos períodos de isolamento, insegurança e perda da autoestima. Em relacionamentos abusivos, é comum que a vítima seja afastada de familiares, amigos e da convivência comunitária, enfraquecendo os laços de apoio que poderiam ajudá-la a enfrentar a situação.

Para Anne Cleyanne, reconstruir esses vínculos também faz parte do processo de superação. “Muitas vezes a violência psicológica faz com que a mulher deixe de acreditar em si mesma. Ela perde a confiança, passa a enxergar apenas suas limitações e não consegue visualizar novas possibilidades para sua vida. Por isso, o acompanhamento psicológico, psicossocial e jurídico é tão importante. O objetivo é fortalecer essa mulher, ajudá-la a recuperar sua autoestima, reconstruir vínculos afetivos e comunitários e permitir que ela volte a tomar decisões com segurança e autonomia”.

O Programa Recomeçar também prevê encaminhamentos para oportunidades de qualificação profissional, inclusão produtiva e acesso a programas sociais, fortalecendo a independência financeira das mulheres atendidas. A expectativa é que o atendimento integrado permita que elas retomem seus planos de vida com mais estabilidade, segurança e qualidade de vida, reduzindo os riscos de retorno a ambientes marcados pela violência.

Para o prefeito Léo Moraes, a Casa da Mulher Brasileira foi planejada para oferecer proteção, mas também para criar condições reais de transformação. “A mulher que chega à rede de proteção precisa encontrar mais do que acolhimento. Ela precisa ter a oportunidade de reconstruir sua vida com dignidade, recuperar sua autoestima, acessar seus direitos e voltar a sonhar com um futuro melhor. O Programa Recomeçar nasce com esse propósito, de garantir que cada mulher receba o suporte necessário para seguir em frente com autonomia, segurança e qualidade de vida”.