Professores do Baixo Madeira são capacitados para aplicação da Inteligência Artificial no ensino

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 18/06/2026 às 16h50

Com o objetivo de capacitar os educadores para o uso pedagógico de ferramentas tecnológicas que contribuam para o planejamento das aulas, produção de materiais didáticos, personalização do ensino e diversificação dos processos avaliativos. O o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), iniciou na terça-feira (16) a formação em Inteligência Artificial voltada a aproximadamente 60 professores das escolas ribeirinhas do Baixo Madeira, em Porto Velho, e encerra as atividades nesta sexta-feira (19). A ação aconteceu nos distritos de Calama, Nazaré e São Carlos, além da Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã. A iniciativa integra o Projeto Eventos Educacionais em Tecnologias Educacionais, Ciência e Inovação de Rondônia (Etec Inova RO).

Além da formação docente, a ação contempla assessoramento técnico-pedagógico e acompanhamento institucional nas unidades escolares participantes. Durante as atividades, os professores terão acesso a conteúdos sobre Engenharia de Prompts e sistemas de IA e uso de tablets educacionais integrados a recursos de Inteligência Artificial, com foco na aplicação prática e responsável dessas tecnologias no ambiente escolar.

Durante as atividades, os professores terão acesso a conteúdos sobre Engenharia de Prompts, entre outros

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento em inovação fortalece a qualidade da educação em todas as regiões do estado. “O objetivo é garantir que a transformação digital alcance também as comunidades mais distantes, oferecendo aos profissionais da educação oportunidades de formação alinhadas às demandas atuais. A tecnologia é uma aliada importante para ampliar o acesso ao conhecimento e promover uma educação cada vez mais eficiente e inclusiva”, pontuou.

Segundo o titular da Seduc, Massud Badra, a iniciativa amplia as possibilidades pedagógicas dos professores e fortalece o processo de ensino e aprendizagem nas escolas da região. “A formação continuada em tecnologias educacionais contribui para que os educadores desenvolvam práticas mais inovadoras, criativas e conectadas à realidade dos estudantes. O objetivo é garantir que essas ferramentas sejam utilizadas de forma ética, responsável e com foco na melhoria dos resultados educacionais”, enfatizou.

A gerente de Mídias e Tecnologia Educacional da Superintendência Regional de Educação de Porto Velho, Lilian Mara Sodino Silva, destacou que a formação busca ampliar o acesso à inovação educacional nas comunidades ribeirinhas e fortalecer o uso pedagógico das tecnologias digitais. “Estamos levando aos professores ferramentas e conhecimentos que podem transformar a prática pedagógica, tornando as aulas mais dinâmicas, criativas e alinhadas às demandas da educação contemporânea. Nossa proposta é mostrar que a Inteligência Artificial pode ser uma aliada do educador, contribuindo para o planejamento, a produção de materiais e a personalização da aprendizagem dos estudantes”, ressaltou.

Desenvolvido pela Seduc, o Projeto ETEC-INOVA RO tem como finalidade promover a formação continuada dos profissionais da educação, incentivar a cultura da inovação nas escolas e ampliar o uso pedagógico das tecnologias digitais em todo o estado. As formações são coordenadas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), responsável por disseminar práticas inovadoras e fortalecer o uso das tecnologias educacionais na rede estadual de ensino. A expectativa é que os participantes atuem como multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, fortalecendo a cultura digital e ampliando o acesso a metodologias inovadoras nas escolas do Baixo Madeira, inclusive em localidades de difícil acesso.