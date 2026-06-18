Primeiro Encontro Estadual do Grupo de Trabalho do Programa Saúde na Escola é realizado em Porto Velho

Por Daiane Brito

Publicada em 18/06/2026 às 11h44

O governo de Rondônia deu início, na terça-feira (17), ao 1º Encontro Estadual do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M) do Programa Saúde na Escola (PSE). A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio da Coordenação de Atenção Primária à Saúde (Coaps), reuniu representantes dos 52 municípios rondonienses, além de técnicos dos Ministérios da Saúde e da Educação, no auditório do Ministério Público do Estado de Rondônia, em Porto Velho. O evento segue até esta quinta-feira (18), com o objetivo de fortalecer a articulação entre os setores da saúde e da educação.

O encontro foi idealizado para fortalecer o diálogo entre gestores e coordenadores municipais, promovendo alinhamento técnico-operacional, compartilhamento de experiências e qualificação das ações desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola, estratégia que integra as políticas públicas de saúde e educação para o cuidado integral de crianças e adolescentes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a integração entre saúde e educação é fundamental para garantir melhores condições de desenvolvimento aos estudantes. “O trabalho conjunto entre estado e municípios amplia o acesso à saúde, promove qualidade de vida e contribui para um ambiente escolar mais saudável e acolhedor”, destacou.

Segundo a coordenadora do Programa Saúde na Escola na Saúde, Talita Sá Silva, o evento representa uma oportunidade de alinhamento e fortalecimento da atuação intersetorial nos municípios. “O encontro permite que os municípios compartilhem experiências, tirem dúvidas e construam estratégias conjuntas para qualificar a execução do programa. Quando saúde e educação atuam de forma integrada, conseguimos alcançar resultados mais efetivos na promoção da saúde e no desenvolvimento dos estudantes”, afirmou.

SAÚDE NA ESCOLA

O Programa Saúde na Escola é uma das principais estratégias de integração entre os setores da saúde e da educação no país, promovendo ações de prevenção, promoção da saúde e acompanhamento dos estudantes da rede pública de ensino, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens.

O encontro foi idealizado para fortalecer o diálogo entre gestores e coordenadores municipais

Durante o evento estão sendo realizadas construções coletivas, direcionados ao aprimoramento da gestão municipal do programa, abordando temas relacionados à promoção da saúde, prevenção de agravos e acompanhamento das ações pactuadas entre os setores. Durante os dois dias de encontro, os participantes terão acesso a debates, orientações técnicas e troca de experiências voltadas ao fortalecimento das ações do Programa Saúde na Escola nos municípios.

A secretária executiva da Sesau, Roselaine de Souza, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer a atenção primária e ampliar os resultados das políticas públicas voltadas à população escolar. “O Programa Saúde na Escola é uma ferramenta estratégica para aproximar os serviços de saúde da comunidade escolar. Este encontro reforça a importância da qualificação das equipes e da construção de ações cada vez mais efetivas para a promoção da saúde dos estudantes.”