PREVISÃO DO TEMPO: Porto Velho tem previsão de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas

Por Viviane de Oliveira Vieira

Publicada em 19/06/2026 às 08h00

Amazonas, Roraima, Amapá e centro-norte do Pará concentram as maiores instabilidades. Tocantins segue com predomínio de tempo firme.

A sexta-feira (19) será marcada por calor, elevada umidade e formação de áreas de instabilidade em grande parte da Região Norte. A combinação entre altas temperaturas e disponibilidade de umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva em diversos estados da região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Acre, a previsão aponta muitas nuvens e chuva sobre as regiões. As áreas mais ocidentais e centrais do estado apresentam condições para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, enquanto o Sudeste e Sul Acreano devem registrar precipitações mais fracas e localizadas. Em Rio Branco, a capital, os termômetros variam entre 23°C e 31°C.

Em Rondônia, a instabilidade atua principalmente sobre a região do Norte Rondoniense, com previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Em outras regiões do estado há possibilidade de chuva. Em Porto Velho, a previsão é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas entre 24°C e 34°C.

No Amazonas, as condições seguem favoráveis à ocorrência de chuva em praticamente todas as regiões do estado, incluindo o Norte Amazonense, Sudoeste Amazonense, Centro Amazonense e Sul Amazonense. São esperadas pancadas de chuva frequentes e trovoadas isoladas, especialmente no oeste e na porção central do estado. No Nordeste Amazonense há possibilidade de chuva. Em Manaus, a sexta-feira será de muitas nuvens, chuva e temperaturas entre 25°C e 33°C.

Em Roraima, a atuação da umidade mantém o céu carregado em grande parte do estado. As regiões Norte e Centro de Roraima devem registrar pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. Nas outras regiões há possibilidade de chuva. Em Boa Vista, a capital, a temperatura varia entre 23°C e 31°C.

No Amapá, o tempo segue instável na maior parte da região. As regiões permanecem sob influência de áreas de instabilidade, favorecendo pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Há possibilidade de chuva no Oeste, Noroeste e Suoeste Amapaense. Em Macapá, a previsão indica temperaturas entre 25°C e 33°C, com pancadas de chuva e trovoadas.

No Pará, a chuva ocorre com maior frequência na maior parte do estado, onde há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já no Sudeste e Sudoeste Paraense, o tempo permanece com muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca e passageira. Na região próxima a fronteira de Tocantins não há previsão de chuva. Em Belém, os termômetros devem variar entre 23°C e 33°C.

No Tocantins, o cenário continua com maior estabilidade atmosférica. O predomínio é de muitas nuvens e períodos de sol nas regiões Ocidental, Oriental e Central do estado. A possibilidade de chuva fica restrita ao extremo norte tocantinense, de forma isolada e sem volumes significativos. Em Palmas, a capital, a temperatura oscila entre 20°C e 36°C.

De maneira geral, os maiores acumulados de chuva da Região Norte continuam concentrados no Amazonas, Roraima, Amapá e no Pará. Apesar das precipitações frequentes, o calor permanece predominante em toda a região.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).