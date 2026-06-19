Presidente do TJRO recebe visita da Caravana Agro Sustentável

Por TJ/RO

Publicada em 19/06/2026 às 17h01

Na manhã desta sexta-feira, 19, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, recebeu uma visita institucional de representantes da Caravana Agro Sustentável. O encontro teve como objetivo debater sobre o setor produtivo do estado, além da entrega de uma carta com as principais demandas e visões do segmento.

Durante a reunião, foram debatidos temas considerados estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico de Rondônia. Entre os principais pontos da pauta estiveram a regularização fundiária, investimentos em infraestrutura e logística, além de questões tributárias e a busca por maior segurança jurídica para o agronegócio rondoniense.

Participaram da comitiva o presidente da Associação dos Pecuaristas de Rondônia (Apron), Adelio Barofaldi, acompanhado do diretor executivo da entidade, Dhiony Costa e Silva. Também estiveram presentes o diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Rondônia (Aprosoja-RO), Victor Paiva, e o assessor de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RO), Gilton Carlos Oliveira.