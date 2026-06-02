Prefeitura realiza rodada de palestras sobre o meio ambiente para alunos do 3º ao 5º ano das escolas municipais

Por Assessoria

Publicada em 02/06/2026 às 08h30

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semeagro), realizou entre os dias 26 e 28 de maio uma série de palestras educativas em alusão à Semana do Meio Ambiente.

As atividades foram conduzidas por técnicos da Semeagro, que abordaram temas como prevenção às queimadas e a importância da coleta seletiva para a preservação ambiental.

As palestras foram direcionadas aos alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental das escolas municipais Aldemir Lima Cantanhede, Abrão Rocha, Beatriz Mireya, Jean Carlos Muniz, Maria de Lourdes da Silva e Menézio de Victo.

De acordo com o secretário da Semeagro, Cleverson Barbosa, conscientizar as crianças de forma lúdica é uma das estratégias mais eficazes para promover mudanças de comportamento em relação ao meio ambiente.

“As crianças absorvem o conteúdo com facilidade e acabam incentivando também os pais e responsáveis a adotarem práticas corretas no dia a dia, além de crescerem mais conscientes sobre a importância da sustentabilidade”, destacou.