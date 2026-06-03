Prefeitura informa ponto facultativo nos dias 4 e 5 de junho

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 14h34

A Prefeitura de Pimenta Bueno informa que os dias 4 e 5 de junho de 2026 serão considerados ponto facultativo nas repartições públicas municipais, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 9.281, de 6 de janeiro de 2026.

O dia 4 de junho (quinta-feira) corresponde à celebração de Corpus Christi, enquanto o dia 5 de junho (sexta-feira) também será ponto facultativo, conforme previsto no calendário oficial do município.

Durante o período, os serviços administrativos da Prefeitura estarão suspensos, com retorno das atividades na segunda-feira (.

Os serviços considerados essenciais e de atendimento à população continuarão funcionando normalmente, conforme escalas definidas por cada secretaria responsável, garantindo a continuidade dos atendimentos indispensáveis.

A Prefeitura orienta a população a programar com antecedência a busca por serviços administrativos que possam ser afetados pelo ponto facultativo.

Mais informações podem ser obtidas junto aos canais oficiais do município.