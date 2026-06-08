Prefeitura inaugura nova praça pública e quadra poliesportiva no bairro Jardim Primavera

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 08h29

A Prefeitura de Jaru inaugurou oficialmente, na noite da última sexta-feira (05), a nova Praça Pública e Quadra Poliesportiva Laís Esther Silva Stoco, construída no bairro Jardim Primavera.

A solenidade foi marcada por momentos de esporte, lazer, emoção e grande participação da comunidade. A programação contou com um amistoso entre as equipes da escolinha de futebol da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), além de uma roda de capoeira realizada pelas escolas Arte Viva e Raízes de Rondônia.

O prefeito Jeverson Lima destacou a agilidade na execução da obra, concluída em menos de dois meses, e ressaltou a importância do novo espaço para os moradores. “Esta é, sem dúvida, uma das praças mais bonitas da nossa cidade, um ambiente pensado para promover convivência, lazer e qualidade de vida para as famílias jaruenses”, afirmou.

O novo espaço público conta com quadra poliesportiva, ponto de ônibus climatizado, bancos, pergolado, paisagismo, calçamento e estacionamento, proporcionando mais conforto, segurança e bem-estar à população.

A obra foi executada com recursos destinados pelo senador Marcos Rogério e contrapartida da Prefeitura de Jaru, atendendo a uma indicação da vereadora Sthella de Almeida.

Participaram da cerimônia a primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima; o vice-prefeito, Grécio Benedito; o senador Marcos Rogério; os deputados federais Lúcio Mosquini e Dr. Fernando Máximo; o deputado estadual Dr. Luís do Hospital; a presidente da Câmara Municipal, Tatiane Almeida; as vereadoras Sthella de Almeida e Suhelen Fernanda; os vereadores Shimiti Patroleiro e Mestre Café; a secretária da Semecelt, Maria Cleunice; o pastor Lindomar; além de outras autoridades e lideranças locais.