Prefeitura inaugura nesta sexta-feira (05) nova praça e quadra poliesportiva do Jardim Primavera

Por Asssessoria

Publicada em 05/06/2026 às 14h07

Será inaugurada nesta sexta-feira (05), a partir das 19h, a nova praça e quadra poliesportiva Laís Esther Silva Stoco, localizada no bairro Jardim Primavera. Durante o ato, a Prefeitura de Jaru promove um jogo de futebol entre os times da Prefeitura de Jaru, Câmara de Vereadores e convidados, além do sorteio de uma bicicleta para crianças moradoras do bairro e também a distribuição de pipoca e algodão-doce.

O prefeito Jeverson Lima convida toda a população a comparecer à inauguração. “Será um momento de diversão e muita interação entre a comunidade. O senador Marcos Rogério estará presente para jogar conosco e celebrar a conclusão de mais uma obra muito importante para nosso município”, ressaltou.

A nova praça e quadra poliesportiva do Jardim Primavera foi construída em menos de dois meses, representa um investimento de mais de R$ 620 mil e atende a uma indicação da vereadora Sthella de Almeida.

A estrutura do espaço conta com ponto de ônibus climatizado, bancos, pergolado, paisagismo, calçamento e estacionamento, e foi viabilizada por meio de emenda parlamentar destinada pelo senador Marcos Rogério, juntamente com contrapartida financeira da Prefeitura de Jaru.