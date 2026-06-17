Prefeitura fará obras emergenciais na Rocinha para evitar deslizamento

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 17/06/2026 às 11h28

A prefeitura do Rio fará obras emergenciais de contenção para evitar novos deslizamentos de terra na Rocinha, zona sul do Rio. Serão instaladas canaletas e um ecoponto da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb), com caixa compactadora para descarte do lixo.

A informação é do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, que visitou na noite dessa segunda-feira (15) a Rua 1, na parte alta da comunidade. No local, devido às fortes chuvas na região, um desmoronamento de terra provocou o fechamento da Estrada da Gávea, um dos principais acessos à comunidade.

De acordo com Cavaliere, as equipes da Secretaria de Conservação e da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) trabalham para liberação do trecho.

Vídeos gravados por moradores mostram a dimensão dos estragos. As imagens mostram o momento em que os destroços chegaram à Rua 1 e invadiram uma igreja evangélica.

Algumas motocicletas estacionadas foram soterradas. Carros, motos e até marquises de lojas foram arrastados pela força da água e da terra.

“A partir do laudo que vai ser elaborado pela defesa civil municipal em conjunto com o Instituto de Geotécnica do Rio (Geo-Rio), vamos entrar com as obras emergenciais e construção de canaletas para evitar novos deslizamentos”, explicou o prefeito.

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Em nota, a Águas do Rio informa que equipes operacionais estão mobilizadas na Rua 1, na Rocinha, e atuam em conjunto com a prefeitura na remoção dos escombros e no atendimento à ocorrência registrada na noite de ontem (15).

As causas do desmoronamento ainda estão sendo avaliadas, pois não houve rompimento de adutora ou redes de abastecimento de água.

De acordo com a concessionária, “foi identificada apenas uma tubulação de esgoto de pequeno porte danificado no local do deslizamento”. Na Rocinha, choveu forte, com acumulado de 64,6 milímetros (mm) de chuva em quatro horas na comunidade. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.