Prefeitura de Ji-Paraná entrega duas vans para transporte de pacientes em hemodiálise

Por Natália Pessoa

Publicada em 15/06/2026 às 16h35

Na última semana, a Prefeitura de Ji-Paraná realizou a entrega de duas vans destinadas ao transporte de pacientes que realizam tratamento de hemodiálise. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), representa mais um investimento voltado à melhoria da qualidade de vida e ao fortalecimento da assistência prestada aos usuários da rede pública de saúde.

Os novos veículos foram adquiridos para garantir mais conforto, segurança e dignidade aos pacientes que precisam se deslocar regularmente para realizar o tratamento, considerado essencial para a manutenção da saúde e da qualidade de vida de pessoas com insuficiência renal.

A entrega ocorreu no Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão) e contou com a presença de autoridades municipais, profissionais da saúde, pacientes e familiares. As vans passam a integrar a frota da Semusa e serão utilizadas exclusivamente no transporte dos usuários atendidos pelo serviço.

O investimento total foi de R$ 750 mil, sendo R$ 375 mil para cada veículo. Os recursos foram destinados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Thiago Flores (UNIÃO), representante de Rondônia na Câmara dos Deputados. A conquista do investimento contou ainda com a atuação do vereador Procópio (PRD), que apresentou a demanda e articulou o contato junto ao parlamentar para viabilizar a aquisição das vans.

De acordo com a administração municipal, o investimento busca oferecer melhores condições de deslocamento aos pacientes, reduzindo dificuldades enfrentadas durante o trajeto e proporcionando mais comodidade durante o acompanhamento do tratamento.

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), destacou que a aquisição dos veículos reforça o compromisso da gestão com a humanização dos serviços de saúde.

“A saúde sempre será uma prioridade da nossa gestão. Sabemos da importância desse transporte para quem enfrenta uma rotina de tratamento tão delicada. Essas vans representam mais conforto, segurança e respeito aos nossos pacientes e suas famílias”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Ramos Pereira, ressaltou que a iniciativa atende uma demanda importante dos usuários do sistema público de saúde.

“São pacientes que precisam se deslocar diversas vezes por semana para realizar a hemodiálise. Com esses novos veículos, conseguimos oferecer um atendimento mais adequado e mais qualidade durante esse percurso”, destacou.

A Prefeitura de Ji-Paraná segue investindo na ampliação e modernização dos serviços de saúde, buscando garantir atendimento cada vez mais eficiente, humanizado e acessível para toda a população.