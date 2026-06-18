Prefeitura de Jaru reforça canais para denúncias de queimadas urbanas

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 16h23

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente - Semeagro, alerta a população sobre o aumento do risco de queimadas urbanas durante o período de estiagem.

Além de causar danos ao meio ambiente e à saúde pública, as queimadas em áreas urbanas configuram infração ambiental e podem resultar em autuações, aplicação de multas e responsabilização judicial, conforme previsto nas legislações municipal, estadual e federal.

O secretário municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, Cleverson Barbosa, reforçou a importância da participação da população no combate a este tipo de ocorrência. Em casos de incêndio ou queimadas, as denúncias podem ser feitas pelos telefones (69) 99260-8218 (Semeagro), 190 (Polícia Militar), ou 193 (Corpo de Bombeiros).

“As queimadas provocam uma série de prejuízos, que vão desde doenças respiratórias e outros problemas de saúde até danos ao patrimônio e ao meio ambiente. Por isso, é fundamental manter os terrenos limpos e comunicar imediatamente qualquer ocorrência aos órgãos responsáveis”, destacou Cleverson.