Prefeitura de Jaru inicia construção da 2ª ponte de concreto e aço do município

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 14h23

Desta vez, o benefício chega também para os moradores da Linha 601 e representa mais um importante investimento em infraestrutura e mobilidade para a população rural.

A obra orçada em mais de R$ 2,8 milhões será construída por meio de emenda parlamentar destinada pelo Senador Confúcio Moura, mais contrapartida com recursos próprios da Prefeitura de Jaru.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a nova ponte contribuirá para o fortalecimento da infraestrutura rural do município, garantindo mais segurança, melhores condições de tráfego e maior eficiência no transporte de pessoas, produtos agrícolas e insumos. “Mais uma obra que reforça o nosso compromisso com o fortalecimento do homem do campo e melhoria da qualidade de vida da população.